Franco Colapinto está cada vez más cerca de la Fórmula 1 y haría un importante anuncio

El piloto argentino y sus representantes tendrán importantes reuniones en Buenos Aires la semana próxima. Si todo sale bien, en la sede del ACA se daría una gran noticia. Se vienen días clave para el futuro de Franco Colapinto, que ya se encuentra en la Argentina y disfruta de unos días de descanso junto a su familia. Mientras recarga las pilas aguarda la llegada de sus representantes, la española María Catarineu y el ex piloto escocés Jamie Campbell-Walter. Una vez que arriben este fin de semana, comenzará una serie de reuniones en Buenos Aires para definir el salto del piloto de 20 años a la Fórmula 2, la categoría antesala a la Fórmula 1.

Infobae pudo saber que, a diferencia del año pasado, ahora hay un mayor optimismo del entorno del corredor de 20 años oriundo de Pilar. Como había anticipado este medio, estaba apalabrado el 70 por ciento del presupuesto necesario para que Colapinto pueda correr en la Fórmula 2 en 2024. Sin embargo, en caso de que se cierren los acuerdos, habría un 90 por ciento del dinero necesario y con eso se confirmaría que Franco pueda dar el salto para la venidera temporada.

El cronograma de reuniones de Catarineu y Campbell-Walter consiste en una agenda maratónica durante todo el lunes 2 de octubre y la mañana del martes 3. Este año están mejor que en 2022. Se van a juntar con YPF y el Inprotur (Instituto de Promoción Turística) para mantener el apoyo de “Visit Argentina”: agradecerán el apoyo, pero también querrán confirmar la continuidad de la ayuda estatal y poder abrocharla antes de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.

Entre estos cónclaves se sumará un encuentro con Globant, cuyo CEO, Martín Migoya, manifestó su apoyo en su cuenta de Twitter el fin de semana que Franco fue tendencia con el hashtag #FranColapintoalaF2 y que estuvo en el puesto número uno en la Argentina.

Para poder cerrar los acuerdos en la Argentina hay una carta en la manga muy fuerte que tiene los representantes de Colapinto y que la expondrán en sus reuniones. Por el momento no se pueden dar detalles, se trata de una noticia muy importante que se confirmaría también en los próximos días.

En tanto que el martes 3 a las 17 horas se llevará a cabo una conferencia de prensa en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), en la Avenida del Libertador 1850 en el barrio porteño de Palermo. Si todas las reuniones prosperan, como en los viejos tiempos, en la entidad madre del automovilismo argentino se haría el gran anuncio de la llegada de Franco a la Fórmula 2.

El salto sería en el MP Motorsport, el mismo equipo en el que corrió este año en la Fórmula 3, categoría en la que terminó sexto en la temporada producto de sus dos triunfos en autódromos legendarios, en Silverstone y en Monza. Subió al podio en cinco oportunidades. Sumó puntos en 14 de las 18 carreras. Cosechó el 56,70 por ciento de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos.

Colapinto tuvo una buena temporada considerando que corrió con un buen equipo, pero no de los mejores como Prema, Trident, Hitech o ART Grand Prix. Hubo carreras en las que su Dallara no tuvo el mejor ritmo. No obstante, el joven bonaerense supo sortear diferentes situaciones. Salvo un despiste en una de las carreras de Austria, no tuvo mayores errores. Sus dos abandonos fueron por toques de sus rivales.

En caso de confirmar la llegada a la Fórmula 2, se podría asegurar un paquete de seis a ocho días de ensayos adicionales en la temporada 2024, para que pueda conocer el desafiante trazado callejero de Yeda en Arabia Saudita y el de Lusail, en Qatar, ya que a ambos escenarios Franco no los conoce. Pero para alcanzar ese apoyo extra aún se está negociando con dos empresas en los Estados Unidos, algo que aún no está confirmado. Un presupuesto en un buen equipo de la F2, con un paquete de pruebas adicionales, ronda los 2,6 millones de dólares (2,5 millones de euros).

Respecto de su continuidad en la academia de pilotos de Williams, si se cierra lo de Fórmula 2, está asegurada su segunda temporada. Este año ya hizo muchos kilómetros en el simulador de F1 de la estructura del histórico equipo de la Máxima, que este año mejoró su rendimiento ya que está séptimo en el Campeonato Mundial de Constructores. Es la única que aún tiene una butaca libre para 2024, ya que Alex Albon confirmó su continuidad, no así el estadounidense Logan Sargeant, que dañó su auto en las últimas carreras por despistes.

Por otro lado, Colapinto no correrá los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 como había trascendido. Su agenda a mediano plazo marca su debut en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3, del 18 y 19 de noviembre. Se trata de un evento emblemático y que equivale a un título por su prestigio. En la tradicional competencia en el circuito callejero corrieron y ganaron entre otros Ayrton Senna (1983) y Michael Schumacher (1990). Resulta un desafío muy grande ya que se corre en un tortuoso escenario con una pista muy angosta. Es una cita comparable con el Máster de Fórmula 3 que se corría en el Autódromo de Zandvoort en los Países Bajos, que ganó Norberto Fontana en 1995.

Sin embargo, siempre y cuando se confirme que Colapinto corra en la Fórmula 2 y pueda tener todo el presupuesto para las mencionadas pruebas adicionales, se vendría otro importante anuncio para Franco y ello lo marginaría del evento en Macao. Esto va más allá de su eventual presencia en los ensayos de post temporada en Abu Dhabi, donde la F2 terminará su temporada el 25 y 26 de noviembre. El circuito de Yas Marina es conocido por Franco y allí anduvo muy rápido en la Asia Le Mans Series e hizo una pole positions en la Q1 en un Sport Prototipo de la LMP2, un auto que tiene una carga aerodinámica similar a la de un F2.

La expectativa es enorme y Bricco Design, especialistas en diseños de autos de carrera, publicaron en sus redes sociales cómo podría lucir el F2 de Colapinto con el nuevo auto que la categoría presentó en la última fecha corrida en Monza, en el marco del Gran Premio de Italia de la F1.

Colapinto fue campeón argentino de karting y en 2019 se consagró en la Fórmula 4 Española en el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea. El año pasado fue décimo en su primera temporada en la Fórmula 3. Su forma de conducir genera furor entre los fanáticos por su agresividad en el ataque y en la defensa. Tiene una gran capacidad para mantener el auto en pista.

Franco nunca corrió en autos en la Argentina y desde que se radicó en España en 2018, su carrera estuvo conducida por la empresa Bullet Sports Management, a cargo de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Ambos les consiguieron patrocinio europeo, ya que el piloto argentino tiene una buena consideración en el ambiente internacional. Hasta 2021, siempre corrió con sponsors del Viejo Mundo.

Hoy Franco Colapinto es la máxima esperanza argentina para llegar a la Fórmula 1. Hasta acá hizo todo los méritos deportivos para mantenerse en el gran circo y de confirmarse su salto a la Fórmula 2, compartirá 14 fines de semana con la Máxima. Su sueño está cada vez más cerca y el panorama indicaría que se haría realidad en los próximos días.