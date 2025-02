Franco Colapinto: «Estoy apoyando al equipo, no soy piloto todavía»

El reserva de Alpine brindó una entrevista durante un evento de presentación de sponsors que el equipo organizó en Londres, un rato antes de la muestra conjunta que la F1 hizo en el O2.

Un rato antes de la presentación conjunta de la temporada 2025 que la Fórmula 1 organizó en el estadio O2 de Londres, el equipo Alpine reunió a todo su conjunto para mostrar su auto, con los nuevos sponsors que estarán este año. Allí estuvieron los titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, y los tres reservas: Franco Colapinto, Paul Aron y Ryo Hirakawa. El argentino, quien llegó al team francés tras sus nueve Grandes Premios con Williams en 2024, habló en una entrevista con Telenoche, el noticiero que se emite en Canal 13 de la Argentina.

“En las nueve carreras intenté demostrar que merecía un lugar en la F1 y Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmarme. Estoy muy agradecido de poder seguir cerca de la F1”, dijo Colapinto. “Las primeras cuatro o cinco carreras que tuve muy buenos resultados y había muchos equipos que estaban interesados en mí. Hubo muchos llamados a mis managers y a la gente de Williams y existieron varias ofertas. Después, algunas se fueron perdiendo y quedó Alpine como la opción ideal, la que me da más oportunidades de tener una butaca en el futuro.E s un placer tener un lugar en un equipo con tanta historia, con Flavio Briatore y Luca de Meo, personas que tienen los objetivos claros”, agregó en referencia al asesor ejecutivo y al presidente de Renault.

Con respecto a la elección fuerte que Briatore hizo por él, el argentino señaló: “Es un honor que Briatore se haya fijado en mí, que me haya querido contratar fue un honor, porque fue el quien encontró a Schumi (por Michael Schumacher), el que creó a Fernando (por Alonso), alguien con mucha historia en la F1. Se la juega por lo que siente y hacia donde tiene que ir y por ahora no se equivocó”, dijo Franco. Bueno es recordar que Briatore también fue el autor intelectual del Crashgate de Singapur 2008…

Con respecto a las diferencias que encontró entre Williams y Alpine, Colapinto apuntó: “Hay muchas cosas que cambian de un equipo a otro. La verdad que este primer mes que trabajé con ellos fue muy positivo. Yo traigo cosas diferentes de Williams en cuanto a sistemas, volante, set up. La idea es poner las dos cosas juntas y capaz que uno tiene cosas mejores que otro”.

También hizo referencia a los accidentes que sufrió en Brasil y Las Vegas y el riesgo que tomó: “Se nota que soy arriesgado, en las últimas carreras se notó un poco más. Hay veces que tomar riesgo sale mal, a veces sale bien. En la F1, cuando te pasas 2% de la confianza, cometés un error. Porque es todo muy preciso en F1. Encontrar el punto justo es difícil y cuando tenés nueve carrearas y no contás con una butaca asegurada para el año siguiente, hay muchas cosas que entran en juego y querés dar todo en cada salida a pista y muchas veces pasa eso de pasarte un poco. Yo me quedo con lo que hicimos con el equipo, lo bien que trabajamos y el sueño de haber corrido en F1”.

Por último, Colapinto quiso salir de los rumores que lo ubican más temprano que tarde en una butaca como titular en 2025: “Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré. Mi trabajo es ayudar al equipo a sumar puntos consistentemente que es el objetivo nuestro de este año”.