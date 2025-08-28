Franco Colapinto: «Estoy listo para volver a la pista»

En vísperas del inicio del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto le brindó declaraciones al sitio oficial de Alpine.

El Gran Premio de Países Bajos está a la vuelta de la esquina, y Franco Colapinto lo afrontará con esperanzas de sumar sus primeros puntos de la mano de Alpine. Por ello, tomó el receso de la Fórmula 1 como un momento para despejarse pero también para intensificar su preparación.

Recientemente le brindó declaraciones al sitio oficial del equipo francés, y detalló como fueron estos días para el: “Lo pasé genial durante las vacaciones de verano. Pude pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, disfrutando del clima mediterráneo. También me concentré mucho en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para volver a la pista y comenzar la segunda mitad de la temporada”.

“El equipo ha trabajado muy duro durante la temporada hasta ahora, algo por lo que estoy agradecido, y todos se merecían un merecido descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas de la temporada europea antes de empezar una serie de carreras fuera de pista”, agregó.

Y concluyó: “Parece que el tiempo será bastante irregular, así que intentaremos aprovechar cualquier oportunidad que se presente con el objetivo de lograr un resultado positivo al reanudar la temporada”.

El cronograma para

seguir la actividad

de Colapinto en Países Bajos

La acción comenzará el viernes, cuando se lleven a cabo los dos ensayos. Luego, el sábado será el turno de la clasificación y el domingo se correrá la final.

Viernes 29/8

Práctica 1: 7.30 hs

Práctica 2: 11.00 hs

Sábado 30/8

Práctica 3: 6.30 hs

Clasificación: 10.00 hs

Domingo 31/8

Carrera: 10.00 hs