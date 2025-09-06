Franco Colapinto: los «problemas» de Alpine y la posibilidad de sumar puntos

El argentino terminó 18° en la clasificación de la F1 en Italia, justo por encima de Gasly, y no le alcanzó para más porque el A525 no estaba en condiciones para dárselo. Quien no conozca el contexto no entenderá por qué Franco Colapinto salió 18° en la clasificación de la F1 en Italia y dijo que «fue un buen día para mí». Hay que contemplar que Alpine cuenta con uno de los motores menos potentes y que la velocidad lo es todo en Monza, así como que el argentino tuvo una buena práctica, venció a su compañero de equipo (Pierre Gasly) y terminó muy cerquita del acceso a la Q2. En definitiva, un buen día. Mirá todo lo que dijo.

En la Q1, el bonaerense firmó un 1m19s992, 0s111 más rápido que su coequiper francés, y no pasó del 18° puesto. El andar de los dos autos fue malo y, lógicamente, tuvo que ver con los «problemas»de los que habló Franco: «Cuando estás tan cerca y sentís los problemas del auto, lo que hace, el clipping que tiene en la recta (cuando el auto no llega a la velocidad punta) porque el motor no regenera y no tiene suficiente energía… Cuando estás tan cerca, decís ‘podríamos haber pasado mejorando un poco esto’. Es una pena, pero es lo que hay. Fue un buen día para mí».

Con respecto a su producción en la qualy, en la que dio tres vueltas rápidas, comentó: «La FP3 fue buena (terminó 14°), el auto fue más previsible y me permitió hacer lo que quería, y en la qualy perdimos ese feeling. Había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante… Perdí una décima. Igualmente no iba a ser suficiente para pasar, es una pista en la que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser muy difícil».

¿Colapinto se permite

ilusionarse con los puntos?

Acerca de la posibilidad de llevarse algo de Italia, que parece imposible por las características de la pista, auto y su posición de partida, el pibe no descartó nada: «Siempre hay alternativas. En Zandvoort era difícil aspirar a los puntos y terminé muy cerquita. Acá pueden pasar muchas cosas, en la largada puede haber quilombo». Finalmente, con ese GP de Países Bajos aún fresco (Gasly no se corrió a tiempo y lo privó de pelear por el 10° puesto), Colapinto habló de la estrategia para el domingo.