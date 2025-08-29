Franco Colapinto pegó un gran salto en el segundo ensayo de Países Bajos

El argentino, después de una floja primera tanda en Zandvoort, embocó la vuelta justa para quedar noveno en una sesión complicada por las banderas rojas.

El viernes arrancó difícil para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos, 15ª fecha de Fórmula 1. Falto de grip y lento, el argentino fue 18º en el primer entrenamiento y muy lejos de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine. El francés le había hecho una luz de 663 milésimas, un mundo en una pista de 70 segundos. Solo Oliver Bearman y Kimi Antonelli habían quedado detrás del bonaerense (el italiano giró apenas un puñado de vueltas antes de dejar su Mercedes tirado al costado de la pista).

La segunda sesión fue un desafío aún mayor para todos. El panorama se presentaba complejo por la lluvia anunciada, que jamás llegaría, pero que tenía bajo amenaza a los equipos, que mandaron de apuro a sus pilotos a pista. No hubo agua, pero sí incidentes que frenaron la sesión con bandera roja. Fueron dos: por el fortísimo accidente de Lance Stroll y el choque leve de Alex Albon. A eso se le sumó un auto de seguridad virtual para retirar el Racing Bulls de Isack Hadjar.

Con tanta interrupción, el trabajo de los pilotos se trastocó. Gasly, por ejemplo, debió abortar los dos intentos de vuelta rápida con neumáticos blandos porque justo se le cruzó un incidente que neutralizó todo. Después de la roja para retirar el Williams de Albon, Alpine tomó dos caminos distintos con sus pilotos: mandó a Colapinto a pista con gomas blandas (ya había abortado el primer intento por el despiste del tailandés) y al francés decidieron colocarle las medias usadas.

En el medio de tanto zarandeo y movimiento, Colapinto logró cerrar una vuelta rápida. Se dieron varias cuestiones para que el argentino lo consiguiera: no lo molestó el tráfico (un clásico en el angosto trazado de Zandvoort), no hubo interrupciones mientras venía acelerando y su auto encontró grip en ese giro. El equipo realizó cambios en el A525 de la primera a la segunda tanda, eligieron un alerón con más carga aerodinámica (en la sesión inicial fue muy descargado) y el resultado se vio en ese noveno lugar final que le dio otro sabor al arranque neerlandés.

“Este auto es raro, a veces salgo y tengo el doble de grip. Cuando tengo, la vuelta sale más fácil. Fue una buena segunda sesión, es un buen paso, cuestan mucho las curvas lentas. Fui con un alerón cargado para ir mejor en las curvas lentas. Además, hubo mucho viento. Se ve lindo el noveno lugar”, dijo Colapinto, tras cerrar el viernes a 1s067 de Lando Norris, el más veloz del día.

Gasly, con la elección realizada por Alpine, quedó 19º y penúltimo. El francés se dedicó a realizar vueltas con las cubiertas medias en la parte final, mientras que el argentino mantuvo las blandas con las que había logrado su mejor registro.

La posición final del primer día invita a Colapinto a esperar con cierta ilusión la clasificación de este sábado, pero también es cierto que todo se dio en un contexto alocado. “Hay que seguir trabajando, fue un buen día, siempre nos está costando el balance de tener el feeling para que el auto sea predecible y ser más consistente. Hacemos cambios muy chiquitos, el auto tiene una ventana de trabajo pequeña. Trabajamos bien y con la goma blanda dio un paso adelante el auto”, contó el expiloto de Williams. Por lo pronto, pegó la vuelta justa en el momento justo y se fue del primer día de Zandvoort con una sonrisa.