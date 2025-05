Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y chocó de lleno contra los muros

Quedar afuera en Q1 estaba dentro de la baraja de Franco Colapinto en el GP de Emilia-Romagna que marcó su retorno a la F1 después de las nueve carreras de 2024 con Williams. Ahora bajo el techo de Alpine, el argentino se encontró con un auto que lejos está de ser de los mejores de la parrilla. Después de pasar por las tres sesiones de práctica con avance sostenido en cada salida, llegó la clasificación. No superar el primer listón era posible, pero bajo toda circunstancia debía evitar el golpe. Y no pasó. Colapinto sufrió un fuerte choque durante su último intento lanzado de Q1.

Fue justo en Tamburello, esa misma variante que le abrió de par en par las puertas de la F1 con aquella victoria memorable de F2 al superar a Paul Aron en la última vuelta. A la salida pisó afuera, perdió la cola y con su A525 cruzó la pista y se pegó de frente contra la pared. El impacto fue fortísimo, destruyó el coche y hasta se bajó un poco aturdido. Inmediatamente fue trasladado por protocolo al centro médico de Imola.

Flavio Briatore, el mandamás de Alpine, habló el viernes y dejó bien en claro qué le pidió a Colapinto: «Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Solo le pedí estas tres cosas, no le pido diez. Si él hace lo correcto, conducirá para siempre”. El argentino venía cumpliendo las metas impuestas por la cúpula, pero llegó esa curva, en ese piano. Franco intento ir un poco más allá del límite en su vuelta para asegurar el lugar en Q2 y entró muy por arriba del piano. Y todo se terminó.

Gente cercana al piloto se tomaba la cara en el corralito de prensa. Las preguntas, claro, se acumulan. ¿Aquel anuncio inicial de cinco carreras para Franco en Alpine y luego desmentido por Briatore le habrá generado una necesidad de demostrar rápido? ¿Simplemente un error en un momento clave del fin de semana? ¿Su propia exigencia? Solo él lo tiene claro, como también sabe que el golpe fue en un momento absolutamente inoportuno.

Ahora, pensando en el domingo, probablemente largue desde boxes porque el equipo deberá romper el parque cerrado para trabajar en la reparación. No ocupará el puesto 15 que logró finalmente y que, hasta el accidente, lo metía en Q2.

Así le fue a Colapinto

en las prácticas previas

El viernes al mediodía italiano, cuando se disputó la primera tanda de ensayos de la séptima fecha del Mundial, Colapinto quedó a 677 milésimas de Gasly. Por la tarde, en la segunda sesión, la brecha se achicó a 474 milésimas. Y llegó la tercera práctica del sábado al mediodía, y el argentino se metió a tan solo 220 milésimas. La diferencia fue muy pequeña.

Ahora bien, el avance de Colapinto con el pasar de las tandas está clarísimo. A Franco le hicieron un cambio casi total de la unidad de potencia para el sábado italiano (no penaliza). Nuevo impulsor de combustión interna, turbo, MGU-K probablemente hayan ayudado también. Siempre da unas décimas tener todo a estrenar. Los números no mienten. Pero el auto se fue para atrás con respecto al viernes. El tercer lugar de Gasly en la segunda sesión de entrenamientos llamó la atención y parecía que los de Enstone podían ilusionarse con meterse en alguna batalla casi desconocida para ellos este año, salvo en Baréin. Sin embargo, en la tercera sesión, un baño de realidad le cayó encima a Alpine, porque el francés fue 15º y el argentino, 18º y lejos.

Y no se trata de una condición de pista que haya complicado, porque, de hecho, Lando Norris fue el más veloz y bajó claramente el tiempo que había logrado su compañero Oscar Piastri el viernes: 1m14s897 contra 1m15s293. El australiano también mejoró, al igual que Max Verstappen con su Red Bull. Y las firmas podrían seguir. En cambio, Alpine no solo se fue para atrás en posición, también en tiempo. Lo mejor de Gasly del viernes fue 1m15s569 y este sábado clavó 1m15s990. Y Colapinto cayó de 1m16s044 a 1m16s210. La caída del bonaerense es menos pronunciada que la de su compañero, pero sigue siendo un llamado de atención por el rendimiento del A525.

Pirelli puso en pista por primera vez en el año el compuesto C6, el más blando de toda la gama, producido para esta temporada. Y quedó claro que es una vuelta y no mucho más. Rápidamente entran en una temperatura elevada y tratar de exprimirlos en dos giros es casi imposible. Encima, Imola no perdona absolutamente ningún error. Es una pista angosta y cualquier exceso es salida de pista. Se vio mucho en el tercer entrenamiento. Hasta Lando Norris, el más veloz, castigó el piso de su McLaren en la leca.