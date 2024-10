Franco Colapinto: “Quiero ganar carreras en la Fórmula 1 y ser campeón del mundo”

El piloto de Williams abrió la puerta de su intimidad en la previa al GP de los Estados Unidos y explicó por qué se adaptó tan rápido al auto. Además, se refirió a su debut en una carrera Sprint y describió sus sueños en la Máxima.

Recién llegado a Austin, Franco Colapinto se explayó sobre su actualidad en la Fórmula 1 y explicó por qué estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de manejar el Williams FW46. Además, comentó cómo fue su preparación para llegar en condiciones, pese a haber tenido solo dos pruebas antes de su debut el pasado 1° de septiembre en Italia. Este fin de semana disputará su cuarto evento en la Máxima, que tendrá carrera Sprint.

En una rueda de prensa organizada por Williams y ante muy pocos medios, entre ellos Infobae, el bonaerense de 21 años dio cuenta de por qué se acomodó tan rápido al coche. “Desde chico tuve una adaptación rápida. Nunca tuve tests previos en ninguna de las categorías en las que corrí. Nunca tuve la oportunidad de acostumbrarme al auto como el resto. Creo que esa es una cualidad que tuve y que la fui mejorando, el no tener tests y llegar a la carrera bastante crudo, sin tener tiempo para entrenar, prácticamente”, respondió ante la pregunta de este medio.

“El ir directo a la carrera me fue ayudando un poco. Estuve mucho en el simulador, hice mucho trabajo con el equipo, casi que no tuve kilómetros arriba de un F1 antes de Monza, estuve bastante preparado mentalmente. Todo el trabajo que hicimos con la gente de Williams alrededor mío me ayudó mucho y fue para estar lo más listo posible”, añadió sobre el tema. “Todo el trabajo que hice demostré que estoy preparado para correr en F1; quedó claro en cuanto me subí. Ese era el objetivo siendo un piloto de reserva, si venía la chance en cualquier momento debía estar listo”, reflexionó.

Sobre su destino en la F1, aseguró que “siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”.

Si bien siempre tuvo un perfil alto, todo cambió desde que llegó al gran circo. La explosión mediática y la exposición cambiaron, pero aseveró que “lo vivo con mucha calma y me encanta que haya mucha gente argentina que esté contenta por lo que estoy consiguiendo; que los fanáticos estén disfrutando tanto como yo el estar en la F1. Estoy disfrutando y me encanta ver argentinos en todas las carreras. A veces es difícil para los argentinos ir a las carreras, pero el apoyo se siente de todos lados, al igual que todos los que se suman en las redes o los que están en sus casas mirando las carreras. Obvio que la exposición es mayor al estar en la F1, pero lo estoy manejando bien y no me está perjudicando”.

También se refirió al orgullo que está generando en los argentinos que después de 23 años pudieron tener un piloto en la Máxima. Indicó que “es parte del proceso y recién estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy muy expuesto y es todo más complicado. Me iré adaptando de a poco. Me sigo manejando como antes de correr en la F1″.

Este fin de semana, en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, competirá por primera vez en una carrera Sprint. “Al ser solo una práctica libre estuvimos trabajando mucho con el equipo sobre el set up (puesta a punto del auto). Estoy preparado para la carrera, obviamente que va a ser difícil porque es otro circuito nuevo, pero estoy contento con esta experiencia de mi primera carrera Sprint, que es un formato que le da más acción al fin de semana, más diversión al que ve las carreras. Veré cómo me va y después de mi primera vez podré opinar mejor”, manifestó el oriundo de Pilar.

En tanto que también opinó sobre otro tema clave como los neumáticos y su gestión: “Estoy aprendiendo mucho con los neumáticos y es lo más difícil de entender. Este fin de semana con la Sprint es más difícil, en la clasificación tenemos que usar un solo set de gomas (N. de la R: habrá dos clasificaciones, una para la Sprint y la otra para el domingo) y eso te limita mucho en cuanto al tiempo en pista. Es complicado eso, pero estoy trabajando bien con el equipo. Tener dos carreras en un fin de semana será muy divertido”.

Colapinto corrió tres carreras en la F1 y luego de terminar en el 12.º puesto en Monza, Italia, sumó sus primeros puntos al ser octavo en Azerbaiyán, en el desafiante circuito callejero de Bakú. Después de 42 años, un argentino pudo cosechar unidades en la Máxima tras el segundo puesto de Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica 1982. Una semana más tarde, Franco resultó undécimo en Singapur, donde efectuó una largada de antología, ya que saltó del decimosegundo lugar al noveno y pudo controlar el auto con un volantazo para evitar un trompo en la primera curva. Terminó undécimo en la carrera nocturna en Marina Bay, la competencia más dura del año, con más de 60 grados arriba del auto, 90 por ciento humedad y una pérdida promedio de cuatro kilos.

En poco tiempo se ganó el elogio de sus colegas, todas estrellas de la F1 como Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), que en Singapur dijo por radio “Colapinto es muy bueno, es difícil de superar”; la felicitación que recibió del séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton (Mercedes); o el saludo del jefe de Mercedes, Toto Wolff y las flores que le tiraron el jefe de Red Bull, Christian Horner, y el asesor del equipo austriaco, Helmut Marko.

Por ahora Franco no tiene lugar como titular para 2025, ya que será reemplazado en Williams por Carlos Sainz, quien será el nuevo compañero de Alex Albon. El argentino tiene dos posibilidades para mantenerse en el staff de los 20 pilotos que corren: una es en Sauber y la otra es si se abre una puerta en Red Bull o en su team satélite, Racing Bulls, en caso de que ahí Liam Lawson no cumpla con las expectativas en estas seis últimas fechas. Caso contrario, será el piloto de reserva de Williams y estará pendiente de alguna baja en los titulares. Hará 6.000 kilómetros en monopostos de 2022 o 2023 y sumará miles de horas en el simulador. Además, trabajará en el desarrollo del nuevo coche para 2026, ya que en esa temporada habrá otro cambio drástico en el reglamento técnico.

Este fin de semana se vendrá otro desafío para Franco Colapinto en un circuito nuevo como el Austin, donde ya llegaron centenares de argentinos para apoyarlo. Además, será su estreno en la carrera Sprint y mantendrá la mente fija en volver a sumar puntos y en seguir demostrando por qué merece mantener su lugar en la Fórmula 1.