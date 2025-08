Franco Colapinto sufrió un accidente durante los test de la Fórmula 1 en Hungría

El piloto argentino se despistó en medio de las pruebas en el circuito de Hungaroring por los nuevos neumáticos para 2026. El equipo confirmó que se encuentra bien de salud

Durante la segunda jornada de los test de la Fórmula 1 en Hungría, Franco Colapinto sufrió un accidente en la curva 11 del circuito Hungaroring, donde el último fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio del país europeo. En las imágenes, se puede ver como el monoplaza que conducía el argentino quedó destruído.

Tras el incidente, Alpine emitió un comunicado para confirmar que el oriundo de Pilar se encuentra fuera de peligro tras ser atentido por los médicos. “Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”, citó la escudería en sus redes sociales. Asimismo, se pudo ver un video del piloto de 22 años regresando al paddock del equipo por sus propios medios que publicó el periodista Adrián Puente en los boxes del circuito.

Hay que recordar que, al igual que sucede cuando hay un incidente durante una tanda de entrenamientos o una carrera, los pilotos pasan por el control médico por una cuestión de protocolo de la FIA.

El mítico trazado húngaro es conocido como el “Mónaco sin muros” por los especialistas de la F1, dado que tiene poco más de 4.000 metros de extensión, 14 curvas y una sola zona de DRS activa para que los pilotos puedan aprovechar para intentar un traspaso. Colapinto fue protagonista el último domingo por los problemas que tuvo en las dos paradas en boxes que hizo durante la competencia que ganó Lando Norris con su McLaren.

La de este miércoles es la segunda jornada de tareas en Hungría para la Fórmula 1 y Alpine es uno de los que participa de los ensayos organizados para el desarrollo de los neumáticos que Pirelli utilizará en 2026. El estonio Paul Aron, piloto reserva de la escudería francesa, fue quien estuvo a cargo del monoplaza en la sesión del martes.

Para estos ensayos de este miércoles, que tenían dentro del cronograma al volante a Pierre Gasly y el propio Colapinto, la escudería emplea dos versiones de sus autos: el A525 (la versión actual) y un A523 (dos temporadas atrás) bajo la modalidad TPC (Test of Previous Car), monoplaza que el argentino ya condujo en pruebas en Barcelona, Monza, Qatar y Zandvoort antes de convertirse en titular en reemplazo del australiano Jack Doohan.

Según notificaron medios especializados en el deporte motor como MotorSport, ambos pilotos iban a alternar turnos al mando de los autos, en sesiones previstas para la mañana y la tarde en la jornada de hoy en Hungría. En los trabajos de la tarde, Gasly y el argentino se iban a intercambiar ambos monoplazas para girar. Habrá que ver si el A525 será reparado por Alpine tras el fuerte choque en la curva 11.

A la espera de conocer mayores presiciones sobre su estado de salud tras el fuerte golpe que sufrió en Hungaroring, la intención de Colapinto tras estos test era viajar a la sede del equipo en Enstone, donde utilizará el simulador para preparar las próximas carreras de la F1 tras el receso por las vacaciones de verano en Europa: en Zandvoort, Países Bajos, el fin de semana del 29 al 31 de agosto, y la prueba en el trazado italiano de Monza (5 al 7 de septiembre).

El piloto argentino ya había manifestado que no planeaba vacaciones durante la primera semana tras el GP en Hungía. “En caso de tomarse un descanso, será en las otras dos semanas”, aclaró antes del comienzo del parate de varias semanas en la Máxima.

Alpine no es la única escudería que es parte de los test de neumáticos Pirelli de cara a la temporada 2026. Este miércoles, Charles Leclerc salió a pista con un Ferrari SF-25 modificado para la ocasión. En la sesión del martes, además Aron (completó 159 vueltas y fue el más rápido en las pruebas con un tiempo de 1:18.789) también participaron McLaren con el reciente ganador Lando Norris (144 vueltas) y Racing Bulls de la mano de Liam Lawson (143 vueltas).

Durante la mañana en el primer día de actividad, los equipos realizaron tandas cortas para evaluar el rendimiento inmediato de cada compuesto, mientras que por la tarde se enfocaron en simulaciones de mayor duración. Para estos ensayos, los tres equipos emplearon monoplazas adaptados para montar los neumáticos de 2026, que mantienen el diámetro de 18 pulgadas, pero presentan una banda de rodadur a 25 mm más estrecha en el eje delantero y 30 mm en el trasero.