Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Mónaco y se impuso Norris

El argentino logró recuperar cinco posiciones respecto de su partida; McLaren se quedó con la victoria y detrás llegó Ferrari con Charles Leclerc.

El Gran Premio de Mónaco se transformó en la prueba de las estrategias y en ese escenario Lando Norris se quedó con una victoria determinante para su lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El británico de McLaren volvió a ganar esta temporada después de su victoria en Australia, rompiendo una racha en la que sólo su compañero Oscar Piastri se mostraba más dominante en la temporada. Pero en las calles del Principado, Norris resistió la presión de Charles Leclerc en las últimas vueltas y se reencontró con su mejor versión para sumar su segundo triunfo del año y recortar al máximo la diferencia en el Mundial: está a sólo dos puntos de Piastri. En este contexto, la batalla interna en McLaren se roba todas las miradas.

Por detrás, Charles Leclerc ofreció un gran espectáculo presionando a Norris al máximo para tratar de arrebatarle la primera posición. El piloto de Ferrari quería volver a ganar en su casa, pero el ritmo del final no le alcanzó para superar a Norris. Oscar Piastri cerró el podio y se mantiene en la punta del Mundial, aunque por un margen mínimo. Max Verstappen, que intentó quedarse con la victoria hasta la vuelta final, estiró al máximo su segunda parada, pero cuando se detuvo por el segundo ingreso obligatorio, cayó al cuarto lugar; Lewis Hamilton terminó en el quinto puesto, a más de 40 segundos de distancia del neerlandés.

El argentino Franco Colapinto, que fue de los primeros pilotos en quitarse las dos paradas obligatorias, completó 50 giros con los neumáticos medios y se quedó con la posición 13. Colapinto aprovechó el incidente del brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, que sufrió un accidente en el arranque de la carrera. El trabajo en pits de Colapinto le permitió adelantarse a Bortoleto, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli.

Después de su actuación en el Principado, que terminó con un balance muy positivo, en especial porque su compañero Pierre Gasly tuvo que abandonar por romper su monoplaza, Colapinto volverá a ver acción la semana próxima en el Gran Premio de Barcelona.

“Es increíble. Es una carrera larga y dura, pero divertida. Hemos podido empezar durante buena parte, y en las últimas vueltas estaba un poco preocupado con Max delante y Charles detrás. Ha sido un fin de semana increíble, es una de las cosas con las que soñaba de niño. Lo peor ha sido el final, he sentido que lo tenía bajo control, pero Max estaba ralentizando el ritmo y sabía que Charles podía tener una oportunidad”, explicó Lando Norris, el ganador del Gran Premio de Mónaco.

Piastri, muy conforme

“Estoy contento, ha sido un fin de semana un poco complicado. Los Libres fueron un poco desastre y llegué a la qualy con poca confianza. Me he acercado, pero no lo suficiente. Normalmente, como clasifiques, aquí acabas la carrera. Los márgenes son tan estrechos que si esto es un fin de semana difícil, es que las cosas no van mal”, dijo Oscar Piastri, tras su tercera posición en el Gran Premio de Mónaco.