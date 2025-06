Franco Colapinto, tras los ensayos del GP de Austria: «No me sentí muy cómodo en general»

El piloto argentino realizó un balance de las dos sesiones de entrenamientos de la 11ª fecha de F1, que cerró en el fondo de la tabla con su Alpine.

Escueto. Así se mostró Franco Colapinto después de quedar último en la segunda sesión de entrenamientos del GP de Austria, 11ª fecha del Mundial. El piloto argentino anhelaba tener un buen viernes para comenzar a tener buenas sensaciones temprano en el fin de semana de Spielberg y evitar repetir las experiencias de Barcelona y Montreal, donde sufrió en el primer día y pegó el salto al segundo. Sin embargo, no ocurrió. Su Alpine se mostró indócil y con un balance impredecible y mucho deberá trabajar con los ingenieros del equipo para reencauzar el paso por el Red Bull Ring.

“No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general, más que nada en curva rápida que es mi fuerte. Encontré un balance muy diferente de una curva a la otra. Hay que trabajar para volver más fuerte mañana. De vuelta hay que entender el porqué, como en Canadá”, dijo el argentino.

Colapinto había sido 16º en la primera sesión, con un registro de 1m06s246 para quedar a 704 milésimas de George Russell, el más veloz. En la segunda salida, todos mejoraron y, si bien el bonaerense limó un poco su marca (1m06s176), perdió mucho terreno con el resto, fue el único que no bajó los 66 segundos en todo el día y quedó a 1s596 de Lando Norris, el más veloz del día.

“En la segunda práctica mejoró el resto. Me está costando en general esas curvas más rápidas en las que hay que meter freno y volante y hay que tener confianza en el auto y no la tengo. Hay que trabajar, pero en general hay cosas para aprender, pero no hay muchas opciones para ir en la dirección que quiero ir. Hay que buscar otra cosa”, cerró Colapinto.