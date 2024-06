Franco Colapinto tuvo una carrera excelente en la Fórmula 2 en España

El pilarense de 21 años ganó una posición y terminó segundo en Barcelona.

Franco Colapinto quería tomarse revancha de un sábado difícil en la Fórmula 2. Sabía que tenía el potencial para pelear por cosas grandes. Y en la carrera principal no falló, ganó un puesto (había partido 3º) y batalló hasta el final por el triunfo. De hecho, terminó en el GP de Barcelona con el mejor ritmo de la pista. Sin embargo, no le alcanzó para alcanzar al ganador Jak Crawford (quedó a 1s400) y se debió conformar con el segundo lugar.

El pilarense de 21 años no falló: hizo una gran estrategia, movió bien en el inicio de la carrera, evitó un choque que complicó a más de uno y después no tuvo problemas para poder apretar el acelerador a fondo. En ese sentido, se sacó de encima a Gabriel Bortoleto, bancó a Paul Aron y a Juan Manuel Correa y selló el segundo lugar del podio.

Con Bizarrap en su box, Colapinto se lamentó solo por no haber podido tener un par de giros más para arrebatarle el primer puesto a Crawford. Claro, en la última vuelta le había descontado un segundo al líder y parecía tener auto para ir por más.

Colapinto sube en el torneo

Gracias a los 18 puntos obtenidos en sexta fecha disputada en la pista española, Colapinto llegó a 56 unidades e igualó la marca de Dennis Hauger, su compañero en el MP Motorsport que fue uno de los cuatro que no logró completar la carrera. Ahora bien, el argentino quedó séptimo en la tabla mientras que el noruego se ubica un escalón más arriba por haber llegado antes a ese puntaje.

¿Cuándo vuelve a

correr Colapinto?

La Fórmula 2 continuará con su recorrido el próximo fin de semana, del 28 al 30 de junio, en el circuito austríaco de Spielberg.