Franco Dal Bianco y Maxi Arce logran su octavo título de la temporada en Panamá

¡Una pareja histórica en A1 Padel! Franco Dal Bianco y Maxi Arce conseguían esta pasada madrugada proclamarse ganadores del Adidas Panamá Open, sumando con este 8 títulos en una temporada.

Cierto es que los números 1 del circuito no lo tuvieron fácil ante sus rivales en la final, Nico Egea y Agustín Torre, obligando a los favoritos obrar la remontada.

Y es que el primer set del partido comenzó con Egea y Torre imponiendo su ritmo al partido. Cuando el marcador era de 2-1 para estos se producía el primer quiebre, lo que abrió una brecha en el marcador que se fue hasta el 5-2. En el octavo juego dispusieron de una bola de oro para cerrar la primera manga, pero los números 1 la salvaron. No obstante, en el siguiente juego Nico y Agustín mantenían su saque y así ponían broche al primer parcial por 6-3.

El segundo set estuvo mucho más igualado que en el primero. De hecho, cada pareja se hacía fuerte en su servicio y no daba opciones de break. Así, se llegaba a una muerte súbita, la cual se terminaría llevando Dal Bianco y Arce con un contundente 7-0.

Se disputaba un partido nuevo a un set. Franco y Maxi salían reforzados de su paso por el tie break y empezaban mandando en la tercera manga con un break de inicio. Torre y Egea no tiraron la toalla y lograban igualar la contienda. Lo que no lograrían sería hacer frente al último empujón de los números 1, que lograban un parcial de cuatro juegos seguidos gracias a dos quiebres. Así, Franco Dal Bianco y Maxi Arce se llevaban la decisiva manga por 6-2 y se proclamaban ganadores del Adidas Panama Open.

Nunca una pareja en A1 Padel había conquistado 8 títulos en una temporada. Franco Dal Bianco y Maxi Arce ya lo han logrado y, lo que es mejor, aún tienen torneos por delante para mejorar su récord. Su primera oportunidad será en el Grand Master de Nueva York que se disputa esta semana.