Franco Mastantuono al PSG: Cómo podría ser la negociación y qué dicen en River

Paris Saint-Germain vive los días más felices de sus 54 años de historia. Este sábado en Múnich se coronó campeón de la Champions League por primera vez con el inolvidable 5-0 a Inter de Milán y ahora se perfila como uno de los serios a conquistar el novedoso Mundial de Clubes que comenzará en dos semanas. Pero mientras el plantel parisino festeja y se prepara para el torneo en Estados Unidos, el director deportivo portugués Luis Campos y el presidente qatarí Nasser Al-Khelaïfi ya se enfocan en un objetivo del mercado: Franco Mastantuono. La joya de la cantera de River es uno de los objetivos del equipo de Luis Enrique para la próxima temporada y esperan avanzar en las conversaciones para ficharlo en el actual libro de pases.

Son días revolucionados para Mastantuono, quien este mes vivirá dos experiencias inolvidables con tan solo 17 años, ya que recién el 14 de agosto alcanzará la mayoría de edad: ya está trabajando bajo las órdenes de Lionel Scaloni para la doble fecha de la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas y luego viajará a Estados Unidos para competir en el Mundial de Clubes con River. Pero el talentoso juvenil -que ya pasó por la Sub-17 y la Sub 20- mantiene su bajo perfil, entrena y compite con los pies en la tierra y espera con calma la oportunidad de romper otro récord: si suma minutos el próximo jueves frente a Chile en Santiago o el martes 10 en el Monumental con Colombia, se transformará en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la selección nacional.

Por eso, desde el círculo cercano a Mastantuono, hay mucha cautela y paciencia frente a semejantes acontecimientos. “Está todo muy tranquilo, por ahora no pasa nada, sin novedades”, le confían a LA NACION sobre una posible negociación con PSG o cualquier otro gigante europeo, ya que Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea y Olympique de Marsella, entre otros, lo siguen con sus equipos de scouting.

De la misma manera, River sabe que su citación a la selección y el Mundial en tierras norteamericanas son dos plataformas que podrían potenciar aún más su figura, por lo que también desde Núñez le ponen paños fríos al boom: los dirigentes aseguran hace semanas que todavía no hay movimientos por él y que al menos hasta diciembre continuará vistiendo la camiseta millonaria, con la que lleva 61 partidos, con 11 goles y siete asistencias.

Pero desde Francia hay otra campana, que suena cada vez más fuerte. El club parisino tiene la decisión tomada de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo entre junio y julio y en las próximas semanas se esperan las primeras conversaciones formales entre el director deportivo Luis Campos, la representación del jugador y los directivos de River.

Sin urgencias, el reciente campeón europeo apostaría por una negociación que le permita a Mastantuono continuar cedido hasta diciembre en el Millonario, ya que su contrato rige hasta diciembre de 2026. Y ahí hay otro punto clave para analizar: hoy no hay negociación para renovar ese vínculo al que le queda un año y medio.

Ni siquiera los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión serían un inconveniente para negociar o mismo ejecutar, ya que no es una cifra que haga tambalear al poderío económico de PSG: en 2024, según un informe de la FIFA, se convirtió en el club europeo que gastó más recursos en el mercado de traspasos. En total, se estima que invirtió 700 millones de euros para conformar su plantilla actual, que expone un cambio de paradigma de estas últimas dos temporadas: la era de los galácticos duró de 2010 hasta 2023, con la llegada del entrenador español Luis Enrique.

Hoy en París se sigue construyendo un imperio, pero se apuesta por jóvenes promesas y jugadores de corta y mediana edad para un proyecto más que avanzado, con la renovación del DT hasta 2027 y del director deportivo hasta 2030.

Tan es así que PSG puso en Múnich el once titular más joven (25 años y 96 días) en una final de Champions en lo que va del Siglo XXI y tiene el segundo plantel más joven de la Liga de Francia, con 23,6 años de promedio. Willian Pacho (23), Bradley Barcola (22), Nuno Mendes (22), Lucas Beraldo (21) y João Neves (20) son algunos ejemplos de fichajes jóvenes, más allá de la figura de Désiré Doué, quien llegó por 50 millones de euros desde Rennes para esta temporada y se volvió el futbolista más joven en la historia de la Champions en marcar dos tantos en una final. Sumado a ellos, también aparecen Warren Zaïre-Emery (19), Senny Mayulu (19) e Ibrahim Mbaye (17) desde la cantera.

Ahora, Mastantuono es uno de los próximos objetivos del proyecto parisino. Mientras el joven de 17 años realiza sus primeros pasos con la selección mayor, su apellido toma cada vez más fuerza en Francia. River intentará retenerlo el mayor tiempo posible, pero sabe que este mercado de pases puede marcar un quiebre. ¿Diciembre será el límite?