Franco Mercuriali contó cómo atraviesa su internación por una grave infección

En las últimas horas, el periodista Franco Mercuriali anunció a través de sus redes sociales que se encuentra internado en el Sanatorio Finochietto debido a una inusual infección en su pierna. En ese sentido, el conductor de TN de Noche (TN) se filmó en modo selfie y le contó a sus seguidores cuál es su estado de salud, a más de una semana del ingreso a la entidad médica.

“Quería contarles que estoy internado desde el lunes pasado en el Sanatorio Finochietto por una infección en una pierna”, comenzó explicando Mercuriali desde la habitación: “Se trata de una bacteria a la que está costando combatir con antibióticos. Es doloroso y da mucha fiebre”, expresó. Al ver el posteo, sus fanáticos le regalaron cientos de likes y comentarios para que se recupere pronto.

Acto seguido, el también periodista de Radio El Observador dio una señal de optimismo con respecto a su salud. “Hoy por fin me siento mejor y empezamos a ver el final de esta pesadilla. Espero poder recuperarme y en unos días más volver a TN, y a la radio. Primero quiero llegar a casa”, afirmó junto a varios emojis de corazones y el dibujo de una casa. Después, agradeció a los médicos que siguen de cerca su recuperación, entre los que se encuentra el Dr. Guillermo Capuya, de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto. “Gracias a los súper profesionales que me están atendiendo con paciencia y dedicación. Y a todo el equipo del Sanatorio Finochietto. Gracias a mi hermosa familia. Siempre al ciento por ciento”, concluyó el comunicador y cerró su mensaje con tres corazones rojos.

Compañeros y colegas como Viviana Canosa, Nicolás Wiñazki, José Bianco, Darío Lopreite, Cristina Pérez, Nicolás Singert y Dominique Metzger, entre otros, sumaron sus palabras a la publicación para bregar por la pronta recuperación del conductor. “¡Franco querido todo va a andar bien! Te mando muchas fuerzas”, fue el mensaje de Wiñazki que sintetiza el clamor de sus colegas.

En este panorama, Teleshow se comunicó con el periodista para saber cómo evoluciona su cuadro. “Me siento muy bien. Sigo internado pero ya sin fiebre. Esperando que empiece a bajar la inflamación en la pierna izquierda. Pensé que esa recuperación iba a ser más rápida pero va a demorar varios días”, reconoció el colega quien se mostró agradecido por la consulta de este medio.

Como una muestra de su estado de ánimo, se dio el lujo de bromear con la actualidad de Vélez Sarsfield, club del que es fanático y que se encuentra luchando por evitar el descenso. En este sentido, reveló que está intentando tomárselo con calma para no sumarle a su parte ninguna complicación emocional. “Necesitamos 3 puntos y descanso tranquilo. Es fácil jaja”, expresó con ilusión.

Mercuriali espera regresar en breve a la casa que comparte junto a su familia, en Tigre, a donde se mudó hace cuatro años para encontrar más tranquilidad que en la ciudad de Buenos Aires. Allí vive con su esposa, la periodista Micaela Grinza, y sus hijos Pedro y Romeo, y su día profesional lo transita entre la televisión y la radio. Su jornada laboral comienza en la primera mañana de El Observador, de 7 a 10 por FM 107,9. Por la tarde, conduce el noticiero TN Central, y cuando la rutina lo permite, regresa a su casa para la cena en familia antes del último compromiso del día. TN de noche y el famoso El Pase de la 1, la carta fuerte de la señal de Constitución para la medianoche.