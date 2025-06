Francos avaló la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y le quitó valor a las marchas a favor de la expresidenta

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, avaló este sábado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y le quitó valor a las marchas a favor de la exmandataria luego que la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo en la causa Vialidad contra la titular del Partido Justicialista, motivo por el cual tampoco podrá ser candidata.

«La expresidenta no colabora, ella genera este estado de ánimo en sus seguidores que pareciera que creen que pueden imponer sus decisiones a lo que es un poder totalmente independiente en la Argentina que es el Poder Judicial. Ninguna manifestación popular de apoyo puede torcer una decisión del Poder judicial», subrayó Francos.

En momentos en que el Partido Justicialista activó una agenda de reuniones y actos antes de la marcha del próximo miércoles a Comodoro Py, el funcionario nacional arremetió: «Más allá de expresar su estado de ánimo o expresar su afecto, seguimiento a la expresidente, nada va a torcer una decisión de ha llegado hasta la Corte Suprema luego de pasar por todas las instancias».

«La verdad que preocupados no es el término. Estamos ocupándonos de la situación. La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) tenía un viaje a Washington que suspendió para dedicarse a este tema. Estamos ocupándonos y esperando cuál sea la resolución de la Justicia», enfatizó el jefe de Gabinete.

En declaraciones a Radio Con Vos, el ministro coordinador destacó: «Es lo que nos toca como Poder Ejecutivo y responsables de la seguridad pública tomar todas las medidas que corresponden y es lo que vamos a hacer. Sea cual sea la decisión que tome el Poder Judicial».

La convocatoria del peronismo a marchar llegó después de que Cristina Kirchner confirmó en sus redes sociales que se presentará en los tribunales para hacer efectiva su detención. «No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho», indicó en su cuenta de X.

Para Francos, «por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria» a Cristina Kirchner. «No sólo por el hecho de la edad sino por el hecho de ser una expresidente y fundamentalmente por razones de seguridad», agregó.

Si bien el jefe de Gabinete afirmó que «por una cuestión de responsabilidad» el Gobierno debe «tomar todas las medidas» necesarias para evitar incidentes el próximo miércoles cuando se haga efectiva la detención de Cristina Kirchner, aclaró que «la preocupación de que pueda pasar siempre está».

En otro pasaje de la entrevista, Francos se refirió a la candidatura de Cristina Kirchner como legisladora provincial bonaerense, una posibilidad que quedó trunca con la ratificación de la sentencia: «Nosotros pretendemos competir electoralmente con los populismos que se pongan enfrente contra quienes expresamos la libertad. El candidato es lo de menos».

Consultado por las causas judiciales que tiene en su contra el expresidente Mauricio Macri, el funcionario libertario respondió: «No creo que haya doble vara. Los procesos en Argentina lamentablemente son largos. La causa de Cristina Kirchner ha pasado por todas las instancias».

«Creo que ha sido una Justicia totalmente objetiva. No sigo las causas que pueda tener el expresidente Macri. Supongo que también seguirán su camino, no creo que haya ninguna preferencia en términos políticos de la Justicia, que es un poder totalmente independiente. No sigo las causas que pueda tener el expresidente, pero supongo que si en alguna tiene una responsabilidad política la Justicia obrará en consecuencia», argumentó.