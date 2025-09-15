Francos calificó a Kicillof como jefe del peronismo: «La separó de la discusión a Cristina y él lidera ahora»

A una semana de que La Libertad Avanza (LLA) perdiera las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló al gobernador bonaerense Axel Kicillof como el artífice de la estrategia que llevó al peronismo a la victoria. “La separó de la discusión a Cristina y él lidera ahora”, consideró.

Luego de que reconociera que lo sorprendió la diferencia que hubo en los resultados, el representante del Gobierno nacional explicó que uno de los factores claves por los que no pudieron arrasar en las urnas estuvo ligado a la estructura política de la oposición en el territorio.

“Cuando uno juega en la provincia de Buenos Aires compite con el aparato político del peronismo”, evaluó el jefe de los ministros al señalar la importancia que tuvieron los jefes municipales durante la campaña. “Nosotros no tenemos intendentes y creo que esa fue una de las causas de un triunfo tan significativo”, resaltó.

Más allá del armado político, destacó que “Kicillof estuvo muy inteligente”. Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, La noche de Mirtha, por El Trece, Francos manifestó que tuvo “mucha habilidad” y lo calificó como el nuevo jefe del peronismo.

“La separó de la discusión a la ex presidenta Cristina y él lidera ahora”, señaló el jefe de Gabinete al reconocer que la cuestión todavía merecería un debate interno, pero que interpretaba que “él lidera la política opositora”.

Respecto a este cambio en el liderazgo del peronismo que planteó Francos, agregó que “tener líderes identificados en un lado y en el otro va a permitir un debate importante de antes”. Tras reiterar que en el espacio libertario esperaba “una elección pareja”, sostuvo que el foco estaba puesto en los comicios nacionales.

“Creo que la elección importante va a ser finalmente en octubre, cuando se vote en todo el país”, planteó el jefe de ministros al admitir que lo que más le interesaba al oficialismo era “tener un Congreso con posibilidad de negociar mano a mano”.

En este sentido, recordó que al inicio del mandato la Cámara de Diputados estaba compuesta solo por 36 representantes de LLA, mientras que en el Senado la cifra se redujo a ocho. “Hemos hecho bastante”, consideró al afirmar que fue difícil producto de la desventaja que tuvieron ante la oposición.

Pese a los resultados que arrojaron las urnas bonaerenses, el funcionario afirmó: “Estoy convencido de que la elección nacional la vamos a ganar“. Asimismo, consideró que tendrían un porcentaje superior pese a las ”operaciones políticas” que denunciaron en los últimos meses.

“Ha habido una sistemática actuación de los sectores opositores al oficialismo que trataron de debilitar al gobierno del presidente Milei”, acusó el jefe de Gabinete, tras mencionar que el Congreso había sido uno de los campos que se pusieron en disputa.

En este sentido, el representante de Nación apuntó contra la sanción de leyes propuestas por la oposición y que implicaban una mayor cantidad de gasto público para el Estado.