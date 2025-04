Francos criticó a Macri por el rechazo a los pliegos de Lijo y García-Mansilla

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, criticó este viernes al expresidente Mauricio Macri por el rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y aseguró que «no fue un fracaso del Gobierno» sino «para las instituciones».

«No creo que sea un fracaso para el Gobierno, en todo caso es un fracaso para las instituciones. Es la primera vez que se rechaza un pliego de un candidato a la Corte Suprema. No registro antecedente que haya pasado en otra oportunidad», enfatizó el ministro coordinador. Sobre el exmandatario, Francos señaló que “estamos en período electoral, hay una elección importante en la Ciudad de Buenos Aires», motivo por el cual «Macri ha tomado algunas posiciones en contra del Gobierno nacional que no sé en qué han variado»

«Me llama la atención, porque él ahora plantea temas institucionales o constitucionales que no sé por qué los plantea ahora y no los planteó hace cuatro, cinco o seis meses. El PRO apoyó muchas de las medidas que ha enviado el Gobierno nacional al Congreso. Son circunstancias de la política. Hay que entender que en momentos electorales las fuerzas tratan de diferenciarse», disparó contra el referente del color amarillo.

Afirmó que el voto de algunos senadores de PRO en contra de los pliegos «tiene características de tipo político» y que eso «genera una situación institucional inconveniente para el país. La Constitución manda esto, de manera que es el Senado el que tiene que resolver si aprueba o rechaza. En este caso los ha rechazado. El Poder Ejecutivo verá en adelante lo que propone cuando venza el periodo en que el juez García-Mansilla está en comisión. Si el juez Lijo no va a asumir, propondrá también otro candidato», indicó.

En diálogo con radio La Red, el funcionario nacional afirmó que «el Senado tuvo un año para decir esto, demoró un año para decir esto, cuando estaban cumplidos todos los pasos que deben darse para la designación de un juez».

«Hubo dictámenes favorables en los dos casos en la comisión de acuerdos y claramente se convirtió en una decisión política no tratar los pliegos en su momento. Entonces, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la nación, de acuerdo a una facultad constitucional los designó en comisión hasta el fin de este periodo ordinario de sesiones que es el 30 de noviembre», puntualizó.

En esa línea, Francos siguió con las críticas dirigidas al Senado: «Es lamentable que haya pasado esto, sobre todo por el tiempo transcurrido. Lo convirtieron en un tema estrictamente político-partidario de quien tiene el bloque más importante dentro del Senado de la Nación».

«Lijo ya había quedado afuera porque no le había sido aceptado el tomarle sin renunciar a su cargo de juez federal. Lo que quedaba en discusión era el caso de García-Mansilla. Yo no quiero menoscabar las opiniones del juez (Alejo) Ramos Padilla, pero claramente él es un juez con una posición política muy clara en favor del kirchnerismo que es el mismo sector político que rechazó el pliego», apuntó.

Además, consideró que es «raro que un juez federal de La Plata resuelva un tema que tenga que ver con un miembro de la Corte» y redobló la puesta: «Es raro que las organizaciones sociales de izquierda que han presentado su recurso lo hayan hecho ante el juez Ramos Padilla en La Plata».

«Creo que quien analiza la constitucionalidad de un acto como poder independiente es la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte le toma juramento al doctor (Manuel) García-Mansilla claramente analizó la constitucionalidad del acto y le toma juramento. Con lo cual, ha dicho claramente que el acto es perfectamente constitucional», manifestó.

Consultado acerca de si ratifica que García-Mansilla debe formar parte del máximo tribunal, respondió: «Él fue designado con el carácter que establece la Constitución, en comisión, hasta el 30 de noviembre. Con lo cual, hasta ese día puede seguir siendo juez de la Corte Suprema».

Por último, el jefe de Gabinete detalló: «Hay que considerar que la composición de este Senado va a variar el 10 de diciembre. Habrá que ver cómo son las fuerzas. Yo creo que van a cambiar muchas cosas en la política argentina en los próximos meses, ni hablar del 2027».