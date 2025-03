Francos habló de «sensaciones» que generan «inestabilidad»

El jefe de Gabinete se hizo eco de los dichos del Presidente, que habló de un intento de golpe de Estado.

Horas después de que Javier Milei acusara a sectores de la oposición de agitar un «intento de golpe» de Estado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de las «sensaciones» que generan inestabilidad en la economía y, según él, buscan desestabilizar al Presidente.

Francos fue enfático al negar otra vez, como ya hizo Milei en más de una oportunidad, la chance de una devaluación. «Son comentarios que hacen economistas que llevan a una inestabilidad», cuestionó el jefe de los ministros. En ese sentido, en una entrevista con radio Mitre, insistió en que «no existe esa posibilidad, no va a haber una devaluación».

«Sucede que quienes tienen que importar repuestos, importan todos los repuestos que pueden importar de acá a varios meses porque creen que puede aumentar el dólar después. Y por el otro lado, los exportadores dicen ‘no, no voy a liquidar ahora los cereales porque por ahí lo liquido a este dólar que dicen algunos que está barato y espero’. Ambas cosas son falsas», agregó Francos.

Para el funcionario, «esas sensaciones que tienen algunos sectores tienen que ver con los que hablan y se expiden de que va haber una devaluación» cuando Milei «ya explicó los motivos por los que no va a haber una devaluación». Además, agregó que «no es cierto que el Fondo esté imponiendo condiciones en ese sentido».