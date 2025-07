Francos habló sobre una eventual reconciliación entre Milei y Villarruel

El jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió este sábado al vínculo del presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel y no descartó una eventual reconciliación entre ambos, aunque sostuvo que eso «depende de la vice».

El vínculo entre el mandatario y la vice, que están peleados desde hace un año, empeoró en las últimas semanas luego de la presencia de Villarruel en la sesión del Senado del 8 de julio, donde la oposición impulsó la aprobación de un paquete de proyectos.

En diálogo por Radio Mitre, Francos aclaró que «no hay crisis institucional, sino una crisis política por esas diferencias entre el presidente y la vicepresidenta» y donde «cada uno cumple su rol».

Acto seguido, consideró que «si se puede modificar esa situación de tensión, pero depende que la vicepresidenta se muestre un poco más solidaria con las posiciones que el Gobierno lleva adelante».

«Dependerá de los términos, han pasado cosas, y hay que ver cómo se rectifican esas situaciones, pero siempre hay posibilidades para un encuentro», añadió en tono conciliador.

Además, Francos reveló como se siente Milei con su compañera de fórmula: «El presidente en particular siente como una defraudación con la vicepresidenta por algunas actitudes». Y aseveró que «la verdad es que uno siempre espera que todos esos escollos del partido se vayan superando, pero cuando uno espera una actitud y sucede otra, se siente una defraudación».

De todas formas, aseguró que «no es lo mismo que una traición» en referencia al término que utilizó Milei para cuestionar a la titular de la Cámara Alta.

«El presidente lo catalogó de esa manera. En esto nos referimos en particular a la famosa sesión del Senado, donde el presidente y la propia ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) entendían que se debía proceder de una manera diferente y no haber habilitado la sesión, por eso el presidente utilizó esa palabra», desarrolló el funcionario.