Francos negó que Santiago Caputo tenga más poder que él: «El jefe de Gabinete soy yo y él no tiene firma ejecutiva»

Guillermo Francos buscó este lunes bajarle el tono a las declaraciones del presidente Javier Milei respecto al poder de Santiago Caputo en su gobierno. «El jefe de Gabinete soy yo y me hago responsable de los actos que yo firmo. Entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas», expresó en diálogo con radio Splendid.

Días atrás, Milei afirmó en una entrevista que Caputo es el integrante de su mesa chica con mayor influencia en lo político, relegando al propio Francos.

«Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo”, aseguró el mandatario en A24 en momentos en que estaba hablando de la función de Francos al que, si bien elogió, lo definió como «un ministro que reparte el juego, que distribuye el juego. Entonces, los ministros están muy libres».

Desde el punto de vista formal, Caputo tiene un vínculo con el Estado como monotributista por lo que no puede ser investigado ni por la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Unidad de Información Financiera (UIF).

«No creo que haya sido esa la intención del Presidente, en el momento de expresarlo lo dijo de esa manera como ha hablado siempre del ‘triángulo de hierro’, expresiones que no agregan nada», sostuvo al ser consultado si había restado su influencia en la gestión.

La foto de Francos con Santiago Caputo y Karina Milei, a fines de diciembre en medio de rumores de peleas y diferencias con el asesor presidencial.

«Nunca el Presidente me ha cuestionado los temas que le he llevado en consideración. No es una expresión que me moleste para nada», sentenció Francos.

Sin embargo, los rumores de una interna entre el jefe de Gabinete y Caputo datan desde el año pasado cuando para dar por tierra con las versiones de una pelea entre ambos, difundieron una foto de Francos, Caputo y Karina Milei juntos y abrazados.

El jefe de Ministros minimizó las declaraciones de Milei y aseguró que confía en su asesor para que vea temas de Gobierno.

La interpelación en

Diputados por el caso $LIBRA

La Cámara de Diputados tendrá este martes la interpelación al jefe de Gabinete, como así también la reunión constitutiva de la comisión especial investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Milei.

«Es una cuestión política que tiene que ver con el posicionamiento en la campaña electoral, pero nada que ver con la función que desempeño en la administración pública», dijo Francos sobre la interpelación.

El funcionario nacional recordó que la última vez que un ministro fue interpeleado fue hace más de 30 años cuando Domingo Cavallo se presentó en la Cámara Baja.

«En 30 años hubo escándalos tremendos en Argentina y nunca se interpeló a nadie. Lo tomo como una cuestión política, el juego de mayorías y minorías en Diputados», concluyó el jefe de Gabinete.