Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Según el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el exdirector del área de Discapacidad nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha sobre presuntas coimas.

El escándalo de los audios que le atribuyen a Diego Spagnuolo terminó con su salida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero también desató una fuerte crisis política dentro de la primera línea del Gobierno.

Y es que tanto la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como su mano derecha, el asesor Eduardo «Lule» Menem, quedaron en el ojo de la tormenta al ser mencionados por Spagnuolo en la trama que involucra presuntas coimas.

Este viernes por la tarde, el jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a referirse al caso y desmintió que Javier Milei este involucrado en la trama de corrupción. «A mí Spagnuolo jamás me hizo un comentario», citó Francos sobre las palabras del mandatario.

«Con lo cual, lo que dice Spagnuolo para mí no tiene ninguna…Yo no tengo relación con él, no lo conozco. Sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación», planteó en una entrevista por Radio El Observador.

Sobre los audios difundidos, el jefe de ministros remarcó que no sabía «con quién era la charla» que registra la grabación. «Da la sensación de que (la conversación) es un lugar abierto, en un restaurante. Capaz era con alguien vinculado al sistema y habló de esa manera».

Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho «no tiene ningún valor» para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: «No sé si la grabación está editada, cortada», especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que «tiene que dilucidar el fiscal» para «acreditar o desacreditar» los hechos denunciados.

Se trata de la primera palabra oficial del Gobierno luego de la serie de allanamientos realizados en la oficina de ANDIS, en la droguería, el domicilio de los titulares y la casa de Spagnuolo.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli.

En esos registros también se menciona a la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y a «Lule» Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo, además de su primo y titular de la Cámara de Diputados.