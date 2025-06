Francos puso en duda su regreso al Congreso y le hizo un pedido a senadora que lo llamó «mentiroso»

Días después del escándalo que terminó con su portazo en el Congreso, Guillermo Francos habló este sábado sobre la senadora que lo llamó «mentiroso» en la trunca sesión informativa en la que estaba rindiendo un informe sobre la gestión del Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete puso en duda su regreso al Senado, como quiere la oposición, y le hizo un pedido a Cristina López, la senadora fueguina con la que se trenzó.

«La diputada (senadora) que se expresó de esa manera perjudicó a su propio bloque que no le permitió avanzar en una sesión que se estaba llevando bien, de manera respetuosa. Una diputada (sic) que empieza su intervención diciendo es un mentiroso, no se puede permitir. Le pedí que se rectificara, no se rectificó de sus palabras fuertes, agarré mis papeles y me fui», relató la escena en la que abandonó enojado el recinto.

«Le dije al Presidente de la Cámara (en ese momento, Bartolomé Abdala) ‘o se rectifica o me voy’. No se rectificó y me fui», enfatizó Francos.

Aclaró que, pese a las diferencias, los diputados opositores habían mostrado «buen tono» en sus señalamientos y preguntas. «Esta señora perjudicó a su propio bloque», agregó el funcionario, en diálogo con radio Mitre.

El jueves, después de su portazo, hubo un cuarto intermedio. Victoria Villarruel volvió a bajar al recinto y le cedió la palabra a José Mayans, que solicitó que Francos fuera citado para el miércoles próximo a las 11, con el objetivo de que termine su informe de gestión.

«Creo que la exposición mía y el cumplimiento ya está hecho. Veremos en los primeros días de la semana, ellos me citaron para el miércoles pero no recibí una citación oficial. Ellos por su cuenta dijeron que pasaban a un cuarto intermedio», afirmó Francos.

Luego pareció dejar abierta la puerta. «Veremos si recibo la citación y cuál es la decisión que tome», aventuró, antes de poner una condición para, tal vez, volver al Senado. «Creo que ya he cumplido. Si la senadora me pide disculpas públicas, veremos», dijo en la entrevista.

En esa intervención en la que pidió una nueva citación, José Mayans también apuntó contra el jefe de Gabinete, al deslizar que usó su enojo y el «entredicho» con López como una «excusa» para abandonar la sesión informativa.

Francos reconoció que habían acordado que sería «hasta las 3 de la tarde», aunque aclaró que si no hubiera pasado lo de la senadora, se «hubiera quedado hasta el final» y no se hubiera retirado a las 15.17, como sucedió.

Recordó que la exposición de Unión por la Patria «comenzó con senadores que cuestionaron al Gobierno, pero lo hicieron con buen tono». Y siguió: «Yo les iba a responder. Hablaron cuatro o cinco, quedaron pendientes como catorce o quince más».

Sobre las sospechas de una «excusa», reiteró: «Me preocupa muy poco lo que se pueda decir sobre esto. Tomé la actitud por lo que pasó, no por otra cosa».

Por otro lado, cuestionó a López y a otros legisladores de Tierra del Fuego que critican la política económica de baja de aranceles que afecta a la industria provincial.

«Se creen que son tan democráticos y defensores…. ¿cuál es el motivo por el que se creen que defienden más los intereses de nuestro soberanía porque están en Tierra del Fuego? Nosotros la defendemos desde Buenos Aires de la misma manera», opinó al respecto.