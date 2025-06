Francos recibió a gobernadores para escuchar reclamos por impuestos, obras y transferencias

Mientras el sistema político todavía digiere y metaboliza la confirmación del fallo contra Cristina Kirchner, el Gobierno ensaya un acercamiento a los gobernadores que reclamaron ante el jefe de Gabinete por impuestos con asignaciones específicas que no se están pagando, partidas discrecionales y obras.

El viernes, antes del mediodía, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió a un reducido grupo de mandatarios provinciales de diferentes signos políticos, tras el pedido de audiencia que habían hecho la semana pasada los gobernadores en su reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Los ejecutivos provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto le llevaron al jefe de Gabinete un documento conjunto aprobado por la mayoría de sus pares para redirigir las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles y aumentar los ATN a las provincias sin afectar el equilibrio fiscal que tanto obsesiona al Presidente. El mandatario pampeano, del PJ, fue quien llevó la voz cantante.

El texto de apenas dos páginas se hace eco de un informe de la subsecretaría de Informes Públicos que relativiza la eficiencia de la motosierra de Javier Milei. «Contrariamente a lo que se podría presumir, se observa una mayor presión fiscal por parte del gobierno nacional, que incrementó su ratio del 22.8% al 23% (+0.23 pp.; +1% YoY), en tanto que el Consolidado de Provincias y la CABA operó en sentido opuesto, es decir, reduciendo la presión fiscal sobre los contribuyentes del 5.06% al 4.84% del PIB (-0.22 pp.; -4.3% YoY). Sin profundizar el análisis, la trayectoria observada por ambos niveles de gobierno contrasta sustancialmente con lo que en teoría indicaría un gobierno de “motosierra”, frente a estados provinciales “malgastadores”, o poco afectos a la prudencia fiscal», señala el informe.

El texto concluye que buena parte de la corrección fiscal realizada por la administración de Javier Milei provino en realidad del aprovechamiento del impacto del salto devaluatorio sobre la recaudación cuyo peso recayó sobre las gestiones provinciales.

Los gobernadores debatieron borradores con la propuesta en el grupo de WhatsApp que comparten. Sostienen que su sugerencia no afecta las finanzas nacionales, porque reclaman recursos con afectación específica. Exponen, como ejemplo, el caso del Impuesto a los Combustibles Liquidos, que financian obras en rutas y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que pertenecen directamente a las provincias. «Esos recursos, que hoy administra el Gobierno, irían automáticamente a las provincias. Se mantienen los recursos de Impuesto a los Combustibles que van a la ANSES», resumieron los mandatarios provinciales.

Francos, que rompió el hielo, pidió tiempo para estudiarlo. El 25 de junio habría una nueva reunión con la respuesta del Ejecutivo.

En el encuentro previo en las oficinas de la calle Azopardo, la semana pasada, hubo asistencia casi perfecta de ejecutivos provinciales de todos los colores para poner los reclamos contra la administración de Milei arriba de la mesa.

En particular, a los gobernadores les preocupa la caída de la recaudación, de impuestos coparticipables y también de las transferencias de la Nación hacia los distritos. Sostienen que la Nación no cumple con las asignaciones específicas de impuestos como el de combustibles que deben invertirse en rutas nacionales.

Con números propios del ministerio de Economía nacional intentaron demostrar que la presión tributaria aumentó en las provincias por efecto de los impuestos nacionales.

«No solo la Nación hizo esfuerzos en materia fiscal. Las provincias también lo hicimos, igual que todos los argentinos», expuso uno de los ejecutivos provinciales.

En busca de correcciones, reclamaron hace 10 días una audiencia con el Presidente y con Francos. Esta vez no reclamaron por el gesto político de que Milei vuelva a recibirlos.

En la Rosada evitaban confirmar hasta último momento la lista de gobernadores. A pesar de que resultaba casi inimaginable que -con CFK a punto de empezar a cumplir su condena- se presentaran mandatarios del peronismo, Ziliotto fue uno de los más locuaces. «Expusimos la situación de las finanzas provinciales, ante un escenario complejo producto de la caída de la coparticipación federal y de recursos propios, agravado por la mayor responsabilidad asumida en cuanto a salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública», sentenció el pampeano al terminar la reunión.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, cada vez más distanciado en lo discursivo del Presidente, no estuvo esta vez en la Rosada, pero es uno de los que más fuertemente empuja los reclamos contra el Gobierno. «Milei no conoce ni se preocupa por el Interior», dijo días atrás.

Los gobernadores más dialoguistas habían avalado en el CFI la invitación del Gobierno para relanzar el Consejo de Mayo, el órgano que debe transformar en leyes los consensos firmados en el Pacto (Acta) de Mayo. El tema no volvió a tocarse en el encuentro.

El Gobierno eligió al radical mendocino Alfredo Cornejo como el representantes de los gobernadores en el nuevo órgano en el que también se sentarán Francos, Federico Sturzenegger, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y delegados empresarios y sindicales.