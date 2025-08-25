Francos salió a despegar a Villarruel de Spagnuolo y dijo que ella no lo acercó a LLA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió este lunes a despegar a Victoria Villarruel, enfrentada hoy con Javier Milei, del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de que afirmara que había sido la vicepresidenta la que lo había acercado a La Libertad Avanza.

En una entrevista concedida el sábado a radio Mitre, en la que se refirió al escándalo por la filtración de audios donde se escucharía la voz de Spagnuolo hablando sobre un entramado de coimas que involucrarían a Karina Milei y a «Lule» Menem, Francos se refirió a la relación de Milei con el ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y contó que le preguntó al Presidente qué tan cercanos eran con Spagnuolo.

«Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y estuvo en la campaña electoral para las Legislativas de 2021 y también para las presidenciales de 2023. De manera que estuvo vinculado de alguna forma al Presidente y después se fue acercando más», sostuvo en ese momento.Ahora, el jefe de Gabinete, publicó un mensaje en X, donde dijo que «por una mala interpretación» suya dio a entender que Villarruel había «acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza».

«La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente», añadió Francos en su escueto mensaje.

La aclaración de Francos llegó en medio del silencio oficial respecto del caso, y luego de que varias cuentas libertarias comenzasen a hacer publicaciones durante el fin de semana de fotografías en las que se ve a Villarruel junto a Spagnuolo.

Por su parte, con el vínculo con el Presidente completamente roto, la vicepresidente participó este sábado de un acto en Comodoro Rivadavia en el que se mostró junto a Ignacio Torres, uno de los gobernadores que armaron un frente electoral para enfrentar al oficialismo. Consultada sobre lo audios, dijo que no haría declaraciones públicas «por respeto al Presidente», aunque mencionó que el país atraviesa «un momento difícil y bastante confuso».

El jefe de Gabinete había afirmado el sábado que, según el Presidente, fue Victoria Villarruel quien le acercó a Diego Spagnuolo. Luego, recordó que el ex director de la ANDIS participó de las elecciones 2021 y 2023 como candidato de La Libertad Avanza.

Durante la entrevista, Francos le había quitado importancia a la participación de Spagnuolo, en las listas de LLA. «Estaba en un lugar ‘no salible'» había afirmado en ese momento, en referencia a que por el lugar de la nómina que se la había otorgado eran muy bajas las posibilidades de que se hiciese de una banca en la Cámara de Diputados.

El jefe de Gabinete también sostuvo en esa ocasión que el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) «estuvo vinculado, no con un vínculo muy estrecho con el Presidente», que luego «se fue acercando» y que, finalmente, fue el propio Spagnuolo quien le solicitó al Presidente la dirección de esa cartera.

«Cuando le pide el cargo, nosotros estábamos armando equipo y al Presidente le pareció que un abogado podía ser razonable», sostuvo Francos durante la entrevista.

El jefe de Gabinete también había referido que el ex titular de la ANDIS participó de una serie de reuniones en las que un grupo de personas se reunían a escuchar ópera los domingos por con Javier Milei.

«Creo que Spagnuolo participaba de ese grupo y había ido algunas veces ahí pero no conozco más que eso», afirmó.