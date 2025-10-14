Francos tuvo 50 reuniones con enviados chinos y la administración Trump presiona para que lo corran

Guillermo Francos tuvo 50 reuniones con funcionarios y empresarios de China el último año y el gobierno de Donald Trump presiona para que lo corran.
Cuando el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció el compromiso de Javier Milei para sacar a China de la Argentina, el jefe de gabinete se apresuró en desmentirlo. «No creo que una parte del acuerdo con EE.UU. sea excluir a China», dijo Francos.
Luego de esas declaraciones, Santiago Caputo comenzó a oficiar de nexo entre la Casa Rosada y la administración Trump, que lo prefiere al frente del manejo de la política del gobierno.
LPO anticipó que para luego de las elecciones, Caputo apuesta a una reconfiguración que implica correr a los Menem, recomponer con el Congreso, llegar a un acuerdo con los gobernadores aliados y plasmarlo en un nuevo gabinete que los incorpore y que eventualmente lo incluya a él mismo como jefe de Gabinete y articulador de esa nueva coalición.
Esos movimientos se empezaron a dar con las reuniones que tuvo Caputo con el consultor estadounidense Barry Bennett, que se presenta como un asesor de Trump y mantuvo reuniones con los aliados del gobierno que se habían empezado a alejar en los últimos meses.
En medio de ese raid de reuniones, Francos se quejó de que Caputo no firma como un funcionario.

