Francos y Cúneo Libarona serán interpelados y se reúne la comisión investigadora de $LIBRA

Esta semana el caso $LIBRA copará la agenda de la cámara de Diputados: está previsto que el martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, serán interpelados en una sesión especial a las 14 mientras que el miércoles a las 10 se reúne la comisión investigadora para constituirse, en medio de los pedidos de impugnaciones.

El presidente de Diputados Martín Menem ya convocó formalmente para la sesión a la que también fueron citados el ministro de Economía, Luis Caputo y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores; quienes no respondieron y se descuenta que no acudirán.

No está definida aún la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque y las autoridades tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo será el procedimiento.

Es que la última vez que se hizo una interpelación corría el año 1996. El ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, fue citado para dar explicaciones sobre un sorpresivo decreto de reformas tributarias.

La oposición busca un mecanismo más dinámico de interpelación, diferente al formato de los informes de gestión del jefe de gabinete, donde los bloques de preguntas son muy largo y no hay posibilidad de repregunta sobre las respuestas.

Según el reglamento, el ministro tiene la palabra en primer lugar, pero fija la existencia de un «diputado interpelante» y en base a eso plantea que «el ministro y el diputado interpelante tienen una hora para su primera intervención» y que «pueden hablar una segunda vez por media hora».

En la oposición están de acuerdo que los ministros hagan una primera presentación libre, pero para después quieren fijar un esquema de preguntas y respuestas que permita a todos participar sin que se haga tan largo. «Por empezar hay que fijar y respetar que no tienen que ser discursos sino preguntas concretas. Con límites de tiempo breves y que se cumplan», plantea un diputado que está diseñando una propuesta de consenso.

Para el día siguiente está convocada la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda que, como contó Clarín, quedó envuelta en escándalos por la pelea para su conformación. Se crearon nuevos bloques e interbloques para intentar sumar más miembros pero el oficialismo consiguió que quede «empatada»: hay 14 oficialistas y aliados y 14 opositores.

A raíz de esas maniobras para torcer la cantidad de miembros un grupo de legisladores todavía piensa en la posibilidad de votar -en la sesión de interpelación- una reinterpretación del proyecto que creó la comisión: fijar que todas las unificaciones y rupturas de bancadas que ocurrieron después de la aprobación de la comisión no se tomen en cuenta.

Para darle más peso remiten el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la maniobra de Cristina Kirchner para que el peronismo se quedara con dos asientos en el Consejo de la Magistratura en representación del Senado.

Para que la idea prospere será clave, entre otras cosas, la postura de Unión por la Patria que, en espejo a LLA y el PRO, también conformaron un interbloque: dos diputadas K se unieron en interbloque con la izquierda. ¿Van a votar en contra de lo que ellos también hicieron?

Si eso no se consigue la comisión tendrá 28 miembros. Se tiene que reunir el miércoles a la mañana para constituirse: el primer paso será que tenga quórum. Para eso -y para todas las votaciones futuras- será clave la postura que tomen los dos legisladores de la UCR. El lunes tendrán reunión de bloque para definir su estrategia. El PRO tampoco confirma si dará quórum. Es algo que deben conversar.

Lo cierto es que, con o sin quórum, los opositores están dispuestos a dejar pasar la media hora reglamentaria y citando el artículo 108 del reglamento darán inicio a la reunión en minoría.

Las comisiones investigadoras están contempladas para “tomar conocimiento, investigar y esclarecer hechos” de actos de órganos o funcionarios públicos para “fiscalizar y controlar”.

Pueden tomar testimonios, pedir informes y hasta hacer inspecciones a lugares, entre otras tantas atribuciones