Fraude al BNA: el contador de la ganadera fue excarcelado, le habrían falsificado la firma

Fuentes cercanas a la investigación afirman que la conocida firma ganadera local que, según denuncia que se tramita en el juzgado federal estafó a la sucursal del BNA sucursal Formosa en más de 700 millones de pesos, “habría falsificado el Balance presentado ante la entidad crediticia”.

Natalio Traghetti, contador imputado en el caso, habría negado la autoría del balance y desconoció la firma inserta en los mismos; lo que habría sido materia de pericia caligráfica, por lo que solicitó la excarcelación que fue concedida.

El profesional en ciencias económicas habló con el Grupo de Medios TVO e indicó que “yo trabajé ahí desde el año 2008 en la empresa del grupo económico, porque además de la ganadera consignataria tienen empresa de transporte de todo tipo de ganado”.

“Para mi fue una sorpresa muy desagradable, yo ejerzo la profesión desde hace más de 20 años y nunca tuve ningún tipo de inconvenientes de esta naturaleza, yo sabía lógicamente que la empresa tuvo desequilibrio financiero”, señaló.

“Lo que ocurrió es un hecho desgraciado para mí, me cuesta mucho levantarme de esto porque también en abuso de confianza se filtraron las falsificaciones para presentar al Banco, nunca concurrí a la entidad y tampoco conozco al gerente ni oficial de crédito que operaba. Me remitía a hacer mi trabajo”, aclaró el profesional.

Seguidamente señaló que la “parte fina” de la relación entre la empresa y el Banco Nación “lo desconozco completamente, no tengo la menor idea, si por supuesto sabía que la empresa se manejaba con todos los Bancos, pero la gestión específica de esa asistencia financiera la desconozco completamente, me limitaba a hacer los trabajos nada más”.

“Me llama la atención que una línea de asistencia productiva como tenía el Banco Nación en esa época no tenga los suficientes controles para asegurar el destino de los fondos, y en mi opinión personal entiendo que toda esa deuda en algún momento determinado se va a terminar regularizando”, asintió Traghetti.

Detenidos

También se pudo saber que siguen privados de libertad en dependencias de la Gendarmería Nacional de Formosa a disposición del Juzgado Federal, el Perito Tasador (ingeniero agrónomo) de la regional del BNA.

“Habría tasado la existencia y valuación de animales vacunos que, según denuncia del fiscal Benítez, facilitó el fraude”.

De la misma forma continúa detenido “el productor ganadero, consignatario de hacienda y abastecedor cárnico de la localidad de Calchaquí (Santa Fe) , que está imputado de ser uno de los facilitadores para la obtención de préstamos para la compra de animales o productos cárnicos que jamás se realizaron emitiendo cheques “fantasmas, para su negociación y el posterior lavado de dinero perpetrado en acuerdo ilícito”, según denuncia del Fiscal Federal Benítez.

Mientras los principales imputados permanecen prófugos de la justicia, la hipótesis investigativa giraría en torno a la complicidad que consiguieron los hermanos con altos cuadros jerárquicos del BNA para perpetrar la estafa.

Se supo en las últimas horas además que un poderoso estudio jurídico de Buenos Aires, “también cayó en la maniobra de la tradicional familia formoseña al considerar valederas las explicaciones”.

En los términos judiciales, fue “un error formal menor” rechazado la presentación como defensores de los acaudalados empresarios locales acusados del monumental ilícito.

El caso de este presunto fraude perpetrado por esta ganadera de primera línea local no reconoce antecedentes similares en la historia judicial de la Provincia, según “expertos y conocedores” consultados por este medio.

Por último, las fuentes consultadas aseguran que en las próximas horas habría más novedades en la megacausa que convulsionó a la sociedad de nuestra ciudad.