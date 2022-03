FRAUDE EN LAS ELECCIONES DE ATUNF

Compartir

En vísperas a las elecciones del 23 marzo para renovación de autoridades de la comisión directiva, crece el malestar y la preocupación de los trabajadores nodocentes e integrantes de la lista verde, ya que consideran que el fraudulento proceder de la Junta Electoral, designada por los mismos candidatos a ocupar los principales cargos de conducción gremial, está viciada de irregularidades, además de estar presidida por un personaje como José Carmelo Duarte( quien no cumple con sus tareas como nodocente), además de los vocales Marcelo Nieto y Marcelo Medina; entre los reiterados reclamos y falta de respuestas sobre el horario de elecciones, no se conoce los presidentes de mesa ,no se conoce en cuantas mesas se sufragaran ,no se publica un padron definitivo y oficializado por mesa, no hay resolución alguna del lugar de votación, no se exhibió resolución alguna sobre el proceso electoral y las desiciones de la junta electoral.



Ante distintas y reiteradas presentaciónes realizadas no hay respuesta alguna, supuestamene dicha junta funciona en la sede gremial pero los miembros nunca se encuentran presentes, todo corroborado por acta notarial de escribano público y lo más lamentable es que no se conoce ningún acta de asamblea de designación de estos personajes para que cumplan el rol que les corresponde; todo este proceso fraudulento tiene como único propósito garantizar la continuidad y la perpetuidad, van por los 30 años, de Milciades Olmedo y Jorge Insfrán en la conducción del gremio, es preocupante esta falta de transparencia y el avallasamiento que vienen sufriendo reiteradamente los afiliados en sus derechos políticos, faltando 4 días para las elecciones ,no se sabe albosolutamente nada de dicho proceso, esperemos que el Ministerio de Trabajo y la Justicia Federal ponga un freno a este fraude que se está cometiendo a la vista de toda la comunidad universitaria.

