Freddie Highmore dejó atrás a The Good Doctor y sorprende con su lado más oscuro en The Assassin

Freddie Highmore destaca en su regreso televisivo con el estreno de The Assassin en Prime Video, una serie de acción y suspenso que explora una intensa relación madre-hijo en medio de persecuciones y secretos familiares. Luego de su paso por The Good Doctor, donde brilló como el doctor Shaun Murphy durante siete temporadas hasta 2024, el actor británico asume en esta nueva producción un papel completamente distinto, consolidando su versatilidad y capacidad de transformación.

Según Sensacine, The Assassin supone un cambio radical para Highmore, quien abandona la imagen del entrañable cirujano para sumergirse en un universo cargado de violencia, riesgo y dilemas familiares. Ambientada en Europa, la serie destaca tanto por la calidad de su producción como por la fuerza de su elenco y la experimentada mano de sus creadores, Harry y Jack Williams.

Trama llena de acción

y secretos familiares

En la historia, Freddie Highmore interpreta a Edward, el hijo de Julie (Keeley Hawes), una sicaria retirada. La relación conflictiva entre ambos constituye el núcleo de la trama. Julie, tras dejar atrás el crimen, intenta reconstruir lazos mientras Edward afronta dudas sobre su pasado y su paternidad. El retorno del pasado de Julie los obliga a abandonar su refugio en una isla griega y a emprender una huida desesperada por Europa, enfrentando persecuciones, alianzas inesperadas y amenazas constantes.

Esta dinámica, según el medio, evita los clichés y evoluciona a medida que madre e hijo afrontan juntos los peligros que los rodean. La serie profundiza en la confianza, el perdón y la búsqueda de la verdad, todo dentro del ritmo propio del thriller de acción.

El peso emocional y el conflicto familiar son elementos centrales que distinguen a la producción e intensifican la intriga en cada episodio.

Reparto británico y

producción de alto nivel

El reparto de The Assassin no solo brilla por los protagónicos de Freddie Highmore y Keeley Hawes, también productores ejecutivos, sino por la presencia de figuras destacadas como Gina Gershon, Shalom Brune-Franklin, Jack Davenport, Alan Dale, Gerald Kyd, Devon Terrell, Richard Dormer y David Dencik. Esta mezcla de actores experimentados y nuevos talentos otorga profundidad y realismo a los personajes, enriqueciendo la historia en sus seis episodios.

La información publicada por Sensacine resalta la marcada identidad británica de la serie, tanto en su elenco como en la ambientación y el tono narrativo. La diversidad de trayectorias suma riqueza interpretativa y multiplica las perspectivas desde las que se aborda la historia.

Creadores de renombre

y referencias previas

Detrás del proyecto se encuentran los hermanos Harry y Jack Williams, responsables de éxitos como Hotel Babylon, “Wild at Heart” y “Llama a la comadrona”. Tras fundar Two Brothers Pictures en 2014, la productora ha consolidado títulos influyentes como Fleabag y The Tourist, que han redefinido el thriller televisivo.

La experiencia de los Williams en la construcción de personajes complejos y tramas absorbentes se refleja en The Assassin, que fusiona suspenso, acción y drama psicológico. Sensacine señala que el “sabor británico” impregna el guion, los diálogos y la ambientación, y enfatiza el nivel técnico y narrativo que presenta la serie.

Altas expectativas y

el legado de The Tourist

El estreno ha generado comparaciones inmediatas con The Tourist, otra serie de los Williams aclamada por su suspense e ingeniosos giros. Según Sensacine, la habilidad para mantener la tensión y dotar a la historia de instantes de respiro cómico está igualmente presente en la nueva entrega.

La expectativa es alta, tanto para la crítica como para el público, que auguran uno de los thrillers más atractivos del año en Prime Video. Imágenes y adelantos ya difundidos anticipan un estreno vigoroso, basado en un guion sólido, actuaciones convincentes y una producción cuidada. La combinación de acción, suspenso y drama familiar es la gran carta de presentación de la serie.

Con el respaldo de Two Brothers Pictures y la dirección de Harry y Jack Williams, The Assassin se ubica entre los títulos imprescindibles de 2025, expandiendo la proyección de la ficción británica y consolidando a Freddie Highmore como uno de los actores más versátiles de su generación.