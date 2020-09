Freddy Villarreal y el rumor de un romance con Julieta Prandi: “Me costó un matrimonio”

Compartir

En plena temporada teatral, durante el último verano en Carlos Paz, Córdoba, Freddy Villareal y Julieta Prandi se convirtieron en los protagonistas de esta época vacacional en la que los corazones parecen palpitar diferente. Coincidieron en el elenco de Atrapados en el museo y entre función y función, según la prensa que cubrió la temporada, surgió mucho más que una amistad. La alegría por el buen pasar laboral, el teatro colmado, las reuniones después de cada presentación y los brindis por el éxito, complotaron para que se surja algo mucho más profundo que una simple relación de amigos.

En su momento, los dos lo desmintieron. Hablaron de rumores infundados y trataron de hacer oídos sordos para no embarcarse en la información que reboto en los medios. Incluso, en pleno hervor, surgió la idea de que en realidad, Villareal no existía una relación amorosa con Julieta, sino que en realidad, sus ojos estaban puestos en Natalia, la hermana de la modelo. De esto último se dijo que se trató de una maniobra de distracción para no dar a conocer lo que estaban comenzando, sobre todo porque él todavía estaba en pareja.

Pasaron los meses, la cuarentena se robó el protagonismo, pero el tema reflotó. Al humorista le preguntaron al respecto y, lejos de esquivar la cuestión, recogió el guante. Admitió que en todo momento estuvo al tanto de lo que se dijo y culpó a la prensa de haber conspirado en su contra. En un momento, en una charla con Mujeres, el programa de El Trece, contó que estaba solo y que en este momento, solamente está enamorado de sus hijos. Continuando con el tema, aclaró: “Muero por enamorarme de una mujer, y muero porque alguna se enamore de mí”, contó con algo de angustia por el momento sentimental que transita.

Acto seguido, Luli Fernández le preguntó por aquel viejo rumor. Sin rodeos, la panelista fue directo al grano: “¿Y pasó algo con Julieta Prandi en el verano?”, quiso saber, intrigada. “No, somos grandes amigos, tenemos una larga historia…”, comenzó y nuevamente Fernández lo interceptó con una respuesta cargada de sarcasmo: “¡Ay! Cómo escuchamos esa frase”, soltó cambiando la voz y haciendo gestos como si estuviera siendo irónica con su cabeza y manos.

“Nunca estuve en una relación con ella, jamás. Pero fui un novio para la prensa. Lo cual a mi me vino muy bien. Se lo inventaron y a mí me vino muy bien, me vino bárbaro. ¡Me costó un matrimonio nada más!”, comentó.

En mayo del año pasado, Freddy anunció que se había separado de su pareja, Paula Ulla, con quien estuvo 5 años de relación. En aquel entonces, sostuvo que no se trataba de algo definitivo, sino que se estaban dando tiempo para determinar cómo seguir. Desde un principio hicieron foco en que la idea principal era barajar y dar de nuevo. Tomar distancia para recuperar aquello que alguna vez los unió y que habían perdido. Según lo que cuenta él, aun estaba en ese proceso 7 meses después, pero los intentos quedaron truncos en el mismo instante en el que se lo relacionó con su compañera de teatro.

Luego de contar lo ocurrido, pero a su vez destacando que lo que se dijo le sirvió, Roxy Vázquez si hacía referencia a que le había subido la reputación que se lo nombrara como el novio de Julieta. A esto, respondió: “Y, es como que yo tenga que salir a decir ‘Chicos, con Angelina Jolie no tengo nada’. A mí me encantaría que pase eso, aunque sea que me combinen ahí, algo, pero no, es una gran amiga Julieta”.

Curiosamente, esta no es la primera vez que el actor se ve envuelto en rumores referidos a romances. En el verano 2005, se lo vinculó sentimentalmente con la modelo Claudia Albertario. En aquel momento, emparentado con lo que ocurrió con Juli, ellos también estaban haciendo temporada, pero en Mar del Plata. Apenas comenzó a circular el murmullo, Albertario desmintió lo que se dijo.