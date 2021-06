Frederic destacó que hubo “un acatamiento muy alto” al decreto que restringe la circulación

Compartir

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, destacó que desde el inicio de las restricciones del 9 de abril último para mitigar el aumento de contagios de coronavirus, la circulación descendió entre un 40 y un 77% en toda la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que consideró que hubo “un acatamiento muy alto”.

“La evaluación que hacemos es que hubo una disminución muy significativa de la circulación. Comparada con la fase anterior a este decreto fue del 66% el primer sábado 22 de mayo, pasó por el 77% y el sábado pasado la disminución fue del 40%, tanto en las autopistas como en la circulación de pasajeros así que realmente fue un acatamiento muy alto en el AMBA”, resaltó la funcionaria nacional.

Frederic recordó que “el decreto que está vigente rige hasta el 11 de junio e incluyó esos nueve días de restricciones más rígidas”.

“La semana que pasó volvimos a esa restricción de 20 a 6 donde solo pueden circular esenciales y a partir de ayer a las 20 hasta el lunes a las 6 volvemos a las 24 horas donde solo pueden circular esenciales y quienes tienen alguna razón de fuerza mayor que tienen que tramitar también su certificado”, indicó.

La Ministra dijo que hay 75 controles fijos con “personal de las fuerzas federales que son 11.500 desplegados en el AMBA”, entre ellos Puente Pueyrredón, La Noria, Autopista Ricchieri, el peaje Ituzaingó de la Autopista del Oeste y Peajes de las rutas 8 y 9.

Desde esta madrugada, los efectivos de las fuerzas de seguridad nacional, bonaerense y porteña comenzaron los controles en los accesos por debajo de la avenida General Paz, y en los otros cruces que hay entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

“Todos somos conscientes del estado emocional de todos nosotros, por las circunstancias angustiantes que venimos pasando hace un año, las dificultades económicas, por eso le hemos dado la indicación al personal de que tenga cuidado con eso, no queremos lamentar casos de violencia institucional como hemos tenido el año pasado”, analizó.

Al respecto, Frederic dijo que hace cuatro días salió un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que mostró “una serie de situaciones que muchas veces se producen por ese agotamiento y esa tensión entre el personal y la ciudadanía que termina habilitando un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado”.

“El Presidente nos está pidiendo un esfuerzo adicional para cuidarnos, no tiene sentido que esto termine en un caso de violencia”, señaló.

Los efectivos supervisarán este fin de semana que solamente circulen personas con permiso para esenciales y, además de las vías de accesos, también había controles en las principales estaciones y terminales de trenes y subtes.

Por otra parte, la funcionaria explicó que hasta ayer llevaban vacunados “a un 40% del total del personal de seguridad federal de todo el país”, mientras que de los efectivos apostados en los controles los vacunados alcanzan el 70%.

“En las próximas dos semanas tenemos el total de las vacunas para completar la vacunación”, afirmó.

En tanto, Frederic aseguró que “si uno compara la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes todavía está más abajo que en 2019”.

“En 2020 bajaron en todo el país los robos hasta un 30% y en lo que va del primer trimestre respecto a 2019 bajaron un 12”, subrayó, aunque dijo que “mes a mes sin restricciones los delitos van aumentando”.

“A más circulación aumenta el delito a menos bajó a índices inéditos. Lo cual no quiere decir que no haya hechos graves porque bajan los robos pero hay más violencia”, añadió la Ministra.

