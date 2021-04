Frederic: “La inmensa mayoría de la gente acató la medida”

Compartir

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic aseguró que los operativos realizados en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para controlar las restricciones a la circulación nocturna fueron “positivos y tuvieron un alto acatamiento” y destacó que “la inmensa mayoría de la gente acató la medida”.

“Hubo gente a la que se infraccionó, ya que se labraron entre 100 y 150 actas de infracciones a personas que circulaban sin la autorización correspondiente, pero el balance es positivo”, dijo a Télam la ministra Frederic, quien además resaltó el trabajo coordinado que realizaron las cuatro fuerzas federales de seguridad con los efectivos de la policía bonaerense y de la Ciudad.

De esta manera, la funcionaria hizo referencia a los controles a la restricción de circulación que comenzaron anoche para mitigar los contagios de coronavirus, los cuales se extenderán en principio hasta el 30 de abril próximo, según el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.

“El operativo en general fue positivo porque hubo alto acatamiento, a las 21.10 ya quedaba muy poco transito en la Ciudad y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Eso muestra que la gente estaba esperando estas medidas”, explicó la titular de la cartera de Seguridad.

Según Frederic, los controles que comenzaron anoche a las 20 y se extendieron hasta las 6 de esta madrugada fueron “disuasorios y de prevención”, pero que “pueden ser punitivos si las personas se resisten a la autoridad o reinciden en la infracción”.

“De todas formas, la inmensa mayoría acató la medida, eso es importante”, destacó.

De acuerdo a los primeros datos proporcionados por las fuerzas de seguridad federales, se labraron entre 100 y 150 actas de infracción a personas que circulaban sin su certificado habilitante, y también se secuestraron vehículos.

“Hubo gente a la que se infraccionó, se le labró un acta y se la instó a que no vuelva a circular sin su autorización”, explicó la Ministra, que agregó que “en general, hubo más infraccionados que con el decreto anterior”.

Frederic aseguró que “alguna gente manifestaba no saber de esta nueva medida, por eso el criterio de estos primeros días es disuasorio, de concientización, de explicarle a la gente de que es una medida excepcional por el aumento de los contagios, es decir que hay un trabajo del personal de las fuerzas federales de aclarar y explicar la situación para que la gente no vuelva a incurrir en una falta”.

Por otra parte, la Ministra resaltó que no se registró “ningún episodio violento” y que se le dio “la indicación a los integrantes de las fuerzas de seguridad de que tiene que haber diálogo con la gente, ya que el trabajo es aplacar y concientizar. Es una orden precisa que tienen”.

Finalmente, afirmó que el trabajo coordinado entre las fuerzas federales con los integrantes de las policías de la provincia y de la Ciudad “fue muy bueno” y auguró que esta noche se repita la aceptación de las restricciones.”El mensaje es que a las 20 rige la prohibición de circular o sea no puede haber vehículos circulando a menos que esté justificado”, remarcó.

La ministra, acompañada por funcionarios de su cartera, recorrió esta madrugada distintos puntos de control que realizaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los accesos a la Capital Federal.

El viernes por la tarde, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, y el de Articulación Federal, Gabriel Fuks, acordaron con el secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, los lugares donde se ubicaron los puntos fijos de control, entre ellos cada uno de los puentes de ingreso a la Capital Federal desde la avenida General Paz.

Al respecto, Fuks dijo en declaraciones a El Destape Radio que “se esta ejerciendo un control bastante férreo, se frena a todos los autos y transporte público” y añadió que si bien hay controles fijos, “habrá puntos sorpresivos”.

“La disminución de la circulación nocturna nos ayudó y que ahora sea de 20 a 6, lo mejora”, sostuvo el secretario de Articulación Federal.

