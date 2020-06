Fredy Vera dijo que protocolo de descarga “tendrá un costo extra que se trasladará al consumidor”

Compartir

Linkedin Print

Fredy Vera, secretario de la Cámara de Industria y Comercio en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al nuevo protocolo de descarga de mercadería que rige desde ayer en Formosa para todas las empresas de transporte de alimentos y cargas en general que ingresen a la provincia, quienes deben contar obligatoriamente con un punto para bajar los productos.

En ese marco, aseguró que esta nueva medida afectará sobre todo a los pequeños comerciantes que deberán contar con una logística para la cual no están preparados. Lamentó además que no hayan convocado a la Cámara para formar parte de la discusión para decidir la medida.

“Estoy sorprendido con esto más que nada dado el contexto que estamos viviendo con la pandemia con muchos problemas en el sector privado más que nada, este apuro por ahí nos sorprende, entendemos cuál es el objetivo de todo esto, la premura muchas veces trae errores y costos y creo que esto va a pasar en Formosa, desde ya que no estamos preparados para esto que requiere de una logística y se debe preparar para el rompimiento de cargas, dependiendo del tipo de mercadería, si son de frío hay que tener cámaras, si son otro tipo de mercadería también hay que tener otro tipo de transporte, tener un lugar donde esté perfectamente acondicionado con todas las maquinarias para descargar para tener preparado todo el sistema, nosotros no tenemos eso, va a traer problemas y costos que van a llegar al comerciante y hay que aclarar bien, al que tiene un supermercado, el que tiene un negocio grande no le va a comprometer mucho porque tiene preparada la estructura para exhibir un equipo de frio por ejemplo porque lo meten en la cámara, lo descargan y ya tienen solucionado el tema, ahora cómo hacemos con el pequeño comerciante que baja dos o tres medias reces para que pase a buscar y que el camión no ande circulando como hacía antes, creo que vamos a tener problemas de costo y es también dejar fuera de competencia al pequeño comerciante porque ese traslado, manipuleo, va a tener un costo adicional y se va a trasladar al consumidor que va a quedar también fuera de competencia”, expresó.

De la misma forma lamentó que no hayan convocado a la Cámara de Comercio para formar parte de la discusión antes de que salga la ordenanza. “Nos podríamos haber sentado a hablar, en este caso la critica también fue a la falta de diálogo, cuando se está por hacer algo que va a tocar los intereses del sector privado, lo primero que hay que hacer es sentarnos en una mesa, ver cuál es el objetivo y trabajar las partes que correspondan para que ese objetivo no sea tan perjudicial como podría ser en este caso”, aseveró.

“Nosotros nos enteramos de esto por los medios y salimos a criticar, pero tenemos que trabajar en conjunto, cuando sale una ordenanza realmente debe estar ordenada y ser beneficiosa tanto para el municipio como para el sector privado, ese es el objetivo que debemos buscar cuando nos reunimos, creo que esto amerita que van a haber una serie de errores que de alguna manera vamos a tener que ir transitando a ver cómo vamos morigerando, también entendemos el objetivo de la Municipalidad, tenemos muchas empresas foráneas que dejan sus productos y no tributan nada, por ahí pasa la cosa y tenemos que acompañar eso para que se instalen, también entendemos que va a haber algún tipo de oportunidades para el empresario que quiera tomar representaciones en Formosa y agarrar y poner el negocio de distribución de estas marcas en Formosa, todos entendemos pero por ahí creo que faltó la parte principal que es sentarnos a conversar y organizar esto”, lamentó Vera.

“Lo positivo está pensado pero hay que ver la forma de implementarlo, quizás nos estamos apresurando porque todavía no está reglamentado, la ordenanza todavía está en crudo, esperemos que en esa reglamentación sean flexibles y podamos seguir avanzando en un futuro para lograr lo que pretende la Municipalidad también”, finalizó.