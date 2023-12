Fredy Vera: «Las ventas en Navidad cayeron, sabíamos que iba a pasar»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario de la Cámara de Comercio de Formosa Fredy Vera señaló que las ventas en Navidad -tal cual informó la CAME- cayeron y que en el caso de nuestra provincia las lluvias registradas ayudaron a profundizar aún más dicha caída. «Las ventas en Navidad cayeron, lamentablemente sabíamos que iba a pasar», aseveró.

“Son fechas emblemáticas para el comercio, lo que nosotros vimos es lo que reflejó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- en su informe donde indica que las ventas bajaron un 2.8% con respecto al año pasado, y en Formosa estuvimos agravados por las lluvias lo cual fue un condicionante muy fuerte que tuvimos”, comenzó diciendo Vera.

Agregó que “como siempre, la gente se agolpó un poco más en los supermercados porque lógicamente privilegia la reunión familiar y buscaron algunos regalos un poco más baratos que el año pasado, pero siempre en estas fechas se mueven un poco más las ventas”.

Seguidamente confió que “muchos comercios abrieron el día domingo para ver si sobre la hora se vendía algo más y la verdad es que el tiempo no ayudó para nada, ya que la gente no salió a las calles”.

Caída de las ventas

En otro termino, el mismo fue consultado específicamente por la caída de ventas, a lo cual respondió que “tuvimos fuertes caídas, que las estamos sufriendo, sabemos perfectamente que esto va a ser así por un buen tiempo porque el poder adquisitivo de la gente ha bajado mucho, los precios han subido, las condiciones de crédito también están muy difíciles, así que hay todo un combo que ya lo veníamos viviendo no es que comenzó ahora con el nuevo gobierno nacional”.

Respecto a la situación económica señaló que ya se sabía que en algún momento “iba a explotar” porque “llevar al país con una macro manejada de la forma en que la estaban manejando teníamos nosotros la certeza de que iba a ocurrir esto, hay que pegar una vuelta de timón muy fuerte, y veremos si se hacen bien las cosas por lo menos en seis meses o un año estaríamos viendo hacia dónde vamos, pero hay que aguantar todo esto”.

Especulaciones

Continuando con la entrevista, el empresario se refirió a la especulación que existe en torno a los precios y consideró que “hay muchos que están pasados de rosca”, pero se mostró confiado en que “todo se va a acomodar”.

“Esperemos que con el sinceramiento podamos tener también lo que se perdió que es saber dónde estamos parados con los precios, ahora veremos qué referencia tenemos en ese sentido porque hasta ahora no sabemos si pagamos bien o mal”, dijo y añadió que cree que el consumo va a ser una de las cosas que va a poner en vereda a toda una especulación que también existe en cuanto a los precios porque “hay cosas que pasadas en porcentajes son terroríficos, y yo creo que el consumidor tiene que consumir lo que desea, no hacer stock ni nada, esto se va a acomodar en breve y van a tener que colocar el precio de los productos con lo que realmente vale”.

“Yo pienso que hay muchos precios que están pasados de rosca”, lanzó y aseveró que “no es posible que existan variaciones tan grandes entre los precios de productos de un supermercado a otro”.

“La especulación existe y es lo que tenemos que encarrilar nuevamente para tener una referencia real de lo que cuesta cada uno de los productos en la Argentina”, cerró diciendo Vera.