Fredy Villarreal: “Algunos presidentes me llamaron para preguntarme cómo los iba a interpretar”

El actor habló sobre su participación en Politichef, la sección de humor político en ShowMatch, donde interpreta a Alberto y Mauricio.

“Odio hacer personajes de la política”, dijo este domingo Fredy Villarreal en su visita a Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale (El Trece). El actor es parte de Politichef, la sección de humor político de ShowMatch donde interpreta a dos presidentes, uno (Mauricio) Macri y el otro, Alberto Fernández.

“Algunos presidentes me llamaron para preguntarme cómo los iba a interpretar”, disparó el humorista cuando Juana Vale quiso saber si el actual mandatario había intentado comunicarse para saber cómo sería la invitación. Sin dar mayores detalles y nombres, Fredy intentó pasar por alto la respuesta aunque dio a entender que la comunicación llegó semanas atrás.

“Cuando imito lo que más me cuesta es la voz y lo que pensaría el personaje, me lleva como mínimo tres meses lograrlo”, aseguró Villarreal que como sucede siempre que encarna a un famoso logra elogios por su caracterización. Sin embargo, dejó en claro: “No me gusta imitar”.

Luego, Fredy Villarreal se refirió cuando en una oportunidad se reunió con Daniel Scioli, cuando le tocaba imitarlo, para hablar de su discapacidad física y si ello le molestaba. El ex gobernador de la Provincia no puso reparos y le dio aliento para lo hiciera sin ningún pudor.

Recordemos que el año pasado, Fredy tuvo coronavirus. “Después de padecer el Covid me quedó la voz de Batman, porque quedé con una discapacidad pulmonar que tengo que revertir de a poco”, dijo en esa oportunidad sin perder el humor pese a la dramática situación que le tocó vivir.

“Primero tuve una semana en la que no me sentía bien y le pedí a mi familia que no nos veamos, para cuidarlos. Todo fue in crescendo para peor. Me dieron un saturómetro para medirme el oxígeno en sangre. Un día amanecí con fiebre, llamé a mi obra social y me internaron. En un momento pensé que no estaba mal y me quedé tranquilo. Pero empezó a subirme la fiebre y el médico me dijo que, por precaución me iban a pasar a terapia intensiva, y que me iban a inducir oxigeno. Ahí ya me preocupé”, relató.

El humorista aseguró que sacó un aprendizaje y una misión en la vida de la dura experiencia: “Aprendí a involucrarme en la situación de ayudar a los que están en este problema. Quiero ser parte del equipo de trabajo donde hay médicos, kinesiólogos, psicólogos. Quiero poder entrar a la habitación y decirles que yo la pasé, darles la mano”.

