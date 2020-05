Fredy Villarreal reveló una fuerte pelea que tuvo con Marcelo Tinelli: “Casi nos agarramos a las trompadas”

Compartir

Fredy Villarreal tiene una extensa carrera en los medios y ha trabajado con figuras populares de la televisión como Gerardo Sofovich y Marcelo Tinelli. El popular humorista recordó que tuvo una buena relación con el fallecido conductor y productor, pero admitió que en un momento había vivido una situación muy tensa que casi terminó en un enfrentamiento mano a mano.

En el programa PH, Podemos Hablar, el actor viajó en el tiempo hasta su primera participación en La Peluquería de Don Mateo, en 2003, producido por Sofovich. “Fue la primera semana que trabajé con él. Tenía una manera de trabajar muy exigente, creo que todo el mundo sabe eso. En una escena le dije: ‘Gerardo, yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar’. ‘¿Cómo?’”, le preguntó Gerardo, según recordó Fredy, con su particular habilidad para imitar las voces.

El productor se enfureció cuando el humorista le hizo aquel planteo y casi terminan a las trompadas. En ese momento, apareció Gustavo Sofovich que los separó. “Yo tiré la peluca y me fui al camarín. Golpean la puerta. Era Gustavo, que le mando un beso grande. ‘No pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre y no pasa nada. ¡Me cagué de risa!”, relató Fredy sobre las palabras del actual productor de Polémica en el bar para calmar las aguas.

Media hora después Sofovich padre mandó a llamar a Fredy. Él se dirigió nuevamente hacia el estudio, donde estaba el productor sentado fumando un cigarrillo. “¿Estás para grabar?”, le preguntó. “Sí, estoy para grabar”, le respondió el humorista. “Bueno, grabemos”, sentenció Sofovich, como si nada hubiese ocurrido.“Hice la Colimba con él. Aprendí un montón. Pasé momentos duros y lo recuerdo con mucho cariño”, cerró la anécdota Villarreal.

Esta historia tuvo una gran repercusión en los portales y las redes sociales. En el programa Bendita, el artista volvió a recordar esta pelea con cariño y aprovechó para hacer una aclaración: “La pelea con Gerardo fue un hecho aislado, a la semana de estar trabajando con él. Lo recuerdo con una alegría y orgullo. Vaya mi admiración para él desde el cielo. También a todos sus familiares. Decir hoy que te peleaste con una persona que ya no está… Tengo que aclarar bien que tengo la mejor onda con Gus, con toda la familia, y con Gerardo. Si hasta me peleé con Marcelo, casi me agarro a las trompadas con Tinelli también”.

A través de una videollamada, el comediante le contó a Beto Casella y Edith Hermida los detalles de una tremenda pelea que tuvo con el conductor del programa ShowMatch: “Te la cuento rápido, partido de fútbol en Uruguay, casi nos vamos a las manos. Nos separa Galaretto”. Luego de ese momento de furia y enojo, el actor y el conductor se volvieron a cruzar en el ascensor cara a cara: “Vuelvo al hotel, subo al décimo piso y no me anda la tarjeta de la puerta. Cuando bajo, en el quinto sube Marcelo solo. Es decir, de casi agarrarnos a las trompadas nos encontramos solos en el ascensor. Nos miramos, nos reímos, nos abrazamos y todo terminó”.