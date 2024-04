Frente a la salida inminente de Crucero del Sur, la Comuna ya trabaja en un nuevo servicio

Ayer, trascendió que la empresa Crucero del Sur estaría analizando la entrega de colectivos a los trabajadores a modo de “indemnización”; ante esto el Grupo de Medios TVO pudo saber que desde la Comuna esta totalmente descartada dicha cuestión, y que se encuentran trabajando en un plan B en caso de que Crucero abandone la ciudad, lo cual sería asegurar la prestación del servicio del transporte público de pasajeros con unidades e inversores nuevos.

Por otro lado, el secretario general de UCRA Formosa, Javier Oviedo quien dialogó con este medio también se refirió a la situación y la opción de pagar a los empleados con colectivos. “El jueves por la tarde se llevó adelante una reunión entre los dos gremios (UTA y UCRA) con representantes de la empresa Crucero del Sur y la Municipalidad”, comenzó diciendo y agregó que “ahora se pasó a un cuarto intermedio para ver si se puede destrabar la situación; realmente no se avanzó en nada prácticamente, estamos estancados”.

“Estamos en un contexto donde esto está en el colapso, y debemos buscar una solución donde el trabajador pueda tener su salario y los ciudadanos pasajeros del servicio de transporte público”, agregó.

Consultado si es verdad que la empresa ofreció pagar la indemnización con colectivos e irse de la ciudad dejando así la posibilidad de que la Comuna junto a los trabajadores se hagan cargo del servicio respondió: “en este contexto se dieron tres opciones donde una de ellas es la indemnización con material rodante. Se están manejando varias hipótesis en la cual nosotros buscamos claridad y transparencia, y sobre todo queremos conservar la fuente laboral de los empleados y el servicio en la calle. Hasta ahora no hay nada concreto, nada claro”.

Seguidamente el gremialista dejó en claro que sería una cuestión de la empresa buscar los fondos para indemnizar a la gente en caso de que quiera irse y “en lo que respecta al servicio eso sería una decisión del poder concedente que es el Municipio, que es quien regula el servicio de transporte público de pasajeros”.

En cuanto a cómo ve a Crucero del Sur señaló Oviedo que “hoy podemos decir que tenemos un transporte colapsado”.

“Hasta el momento no hubo nada claro, lo que plantean en la mesa es que no cuentan con los fondos para hacerle frente al pago de la deuda que tienen con el trabajador y manejan varias hipótesis. Estamos en el colapso, y creo que también necesitamos una intervención del gobierno provincial para que se solucione no solo el problema de los trabajadores, sino del ciudadano formoseño que necesita este servicio esencial”, cerró diciendo el mismo.