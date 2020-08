Frente de Todos acusa a Juntos por el Cambio de querer paralizar actividad en diputados

Compartir

El Frente de Todos acusó a Juntos por el Cambio de querer “entorpecer” el funcionamiento en la Cámara de Diputados y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, convocará a una sesión especial para prorrogar el protocolo que permite el funcionamiento virtual del plenario legislativo.

La conducción de Juntos por el Cambio (JxC) decidió condicionar su respaldo a la prórroga del protocolo a que exista un consenso sobre el temario y que éste no incluya temas como, por ejemplo, la reforma judicial, la comisión investigadora sobre la empresa Vicentin y el “aporte extraordinario y por única vez” a patrimonios millonarios.

En diálogo con Télam, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez, formularon duras críticas a la decisión de JxC y remarcaron la decisión del oficialismo de enhebrar acuerdos que permitan sostener la tarea legislativa, tal como se desarrolla desde que se estableció el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“No hay ningún otro bloque, que no sea Cambiemos, que quiera entorpecer el funcionamiento; por eso vamos a seguir convocando a las comisiones y, eventualmente, a una sesión especial para prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto con los bloques opositores que estén de acuerdo; no vamos a cerrar el Congreso”, afirmó Moreau.

De igual manera, Alvarez Rodríguez juzgó que “JxC busca paralizar el Congreso” y mencionó que ese bloque “se opone a emitir dictámenes o a tratar temas como, por ejemplo, internet gratuito y conectividad para las escuelas públicas, sólo porque no quiere debatir la reforma del Poder Judicial”.

Comparó el hecho de que, en cambio, “el Senado está sesionando y las comisiones están funcionando” y entendió que eso muestra “una contradicción bastante amplia”.

“Nosotros queremos mantener el Congreso activo y sancionar las leyes necesarias para las y los argentinos”, enfatizó.

Moreau consideró a su vez que “las sesiones presenciales no son una alternativa, dada la evolución de la pandemia” y advirtió que, en este contexto, “no hay vuelos y muchas provincias imponen cuarentenas estrictas a quienes vuelven de la Capital”.

“Queremos mantener activa la Cámara bajo las pautas que establece el protocolo. Hasta ahora no hubo dificultades para sesionar, aún con proyectos polémicos y complejos. Hay temas importantes pendientes. Es muy difícil articular con la oposición, si quien define es (el expresidente Mauricio) Macri por zoom desde Saint-Tropez”, ironizó.

Alvarez Rodríguez se quejó de que los referentes de JxC “fueron pésimos gobernando y son una pésima oposición” y planteó que ni siquiera hicieron “ninguna autocrítica sobre el país que dejaron, pero ahora se dedican a poner palos en la rueda”.

“Quieren mantener el Poder Judicial en el estado calamitoso en el que está porque les conviene. No asistieron a la presentación que hizo el Presidente, no leyeron el proyecto e intentan instalar consignas falsas”, denunció.

Desde que se estableció un protocolo para sesionar y realizar las reuniones de comisión en forma remota en la Cámara de Diputados se estableció que ese sistema tendría una vigencia mensual con posibilidad de extenderse.

Ese esquema fue aprobado por consenso, pero ahora la principal bancada opositora exige que los temas con menos acuerdo se traten sólo cuando se restauren las sesiones presenciales.