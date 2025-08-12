Fridman de LLA: Es un «acto de dignidad en defensa de la democracia» y una respuesta al «avasallamiento» y «silenciamiento» del oficialismo

En una movida política de alto impacto, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), junto a sus aliados de Nuevo País y Libertad Trabajo y Progreso, ha formalizado su retiro de la Convención Constituyente de Formosa. Esta decisión, anunciada por la convencional Sofía Fridman, se produce en un clima de creciente tensión y denuncias de irregularidades que, según la oposición, han minado la legitimidad del proceso.

La diputada Fridman describió el abandono como un «acto de dignidad en defensa de la democracia» y una respuesta al «avasallamiento» y «silenciamiento» sistemático por parte del oficialismo.



Un Clima de Conflicto Constante



Fridman relató que el ambiente en la convención estuvo marcado por la conflictividad desde el inicio, con solo «menos de una semana de paz» antes de que la tensión estallara nuevamente.

La gota que colmó el vaso para el bloque opositor fue, según sus palabras, la violación sistemática de sus derechos y la imposibilidad de participar de manera efectiva en el proceso. A través de una nota presentada a la presidenta de la Convención, María Graciela de la Rosa, los convencionales opositores calificaron el proceso como una «violación directa al sistema democrático» y una «farsa destinada a blindar el poder».



Fridman fue enfática al denunciar el trato recibido. «La minoría de la oposición denuncia ser objeto de destrato y avasallamiento y acusa a la mayoría de pisotear las reglas, silenciar voces y humillar a los representantes electos por miles de formoseños», citando textualmente el comunicado.



Acusaciones de Silenciamiento y Falta de Participación



Uno de los puntos centrales de la denuncia de la diputada es la falta de participación real de la minoría en la elaboración de la reforma constitucional. Fridman destacó la violación del artículo 98 del reglamento, que establece el derecho a fundamentar mociones. «No nos permitieron eso. No nos permitieron hacer ningún tratamiento sobre tabla», explicó.



La legisladora detalló que el oficialismo no solo ignoró sus proyectos, sino que también limitó su capacidad de exponer sus ideas. «Cuando me toca a mí varias veces en varias oportunidades, levanto la mano para que se puedan escuchar nuestras propuestas. No hay manera de que me dejen explicar siquiera el tema», afirmó.

Fridman desmintió la versión del oficialismo que acusaba a la oposición de no haber presentado proyectos, asegurando que su bloque presentó numerosas propuestas que, al no ser tratadas, quedaron en la nada.

La diputada lamentó que esta falta de debate y respeto por la minoría no quedara registrada en las transmisiones oficiales, acusando al oficialismo de «cortar las partes en donde ellos nos insultan».



Un «Acto de Dignidad» en Defensa de los Votantes



Al ser consultada sobre si el retiro no traicionaba la confianza de sus votantes, Fridman fue contundente: «Esto no es un abandono. Esto para nosotros es un acto de dignidad en defensa de la democracia». Para el bloque de La Libertad Avanza, quedarse en la convención hubiera significado ser «cómplices de este atropello», y su «compromiso con la libertad» está por encima de cualquier cargo.



