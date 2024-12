Frigerio: «Estoy harto de que Entre Ríos sea noticia por corrupción»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló este viernes sobre la detención de Edgardo Kueider, el senador que cumple arresto domiciliario en Asunción, en Paraguay, tras encontrarle 200 mil dólares sin declarar en Ciudad del Este. «Estoy harto de que Entre Ríos sea noticia por hechos de corrupción. Trabajo todos los días para que seamos noticia porque empezamos a desarrollar nuestro sector productivo, la ciencia, la tecnología y la inversión en infraestructura, pero que nos desayunemos con estos hechos lamentables a diario me da mucha bronca», dijo Frigerio.

Añadió que el escándalo de Kueider -arrestado en un departamento exclusivo de Asunción junto con su secretaria- «ahonda la grieta entre la sociedad y la política, y genera desconfianza y bronca en la gente».

«Estos hechos también fortalecen la sospecha de que todo lo que falta en las rutas, en la educación y en la salud pública tiene que ver con que algunos políticos se hicieron de los recursos de la gente», añadió en diálogo con radio Máxima. Elogió los cambios en la Justicia («Si algo ha cambiado en estos 12 meses es que ahora la Justicia tiene la libertad para trabajar como nunca antes la tuvo») y agregó al respecto: «Nuestro gobierno no opina sobre los fallos, porque no queremos que los acusados o condenados tengan después la excusa de hablar de lawfare y utilizar la politización de la Justicia para lograr zafar de sus responsabilidades».

«Me quedo con el esfuerzo que estamos haciendo en Entre Ríos para salir de este lugar en el que parecen ponernos estas noticias de los últimos días, porque no queremos volver nunca más a esta confusión que había entre los recursos de la gente y los recursos de algunos políticos, tan típicos de gobiernos populistas», concluyó Frigerio. Además del senador detenido (que ingresó al Congreso por el Frente de Todos, rompió con ellos en 2023 y votó a favor de la Ley Bases de Milei), el actual gobernador entrerriano aludió al escándalo de Sergio Urribarri, que el mes pasado fue arrestado. El exmandatario provincial estaba condenado por corrupción.

El 19 de noviembre, la Cámara de Casación de Entre Ríos dispuso la prisión preventiva inmediata en la causa por la que Urribarri había sido condenado en 2022, tras una investigación de la ex fiscal Cecilia Goyeneche.

Los fiscales habían solicitado la preventiva por «el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia de 07/04/2022». Una medida similar cayó sobre el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

La megacausa por la que fue condenado en 2022 condensaba cinco causas por diversos hechos de corrupción durante los dos mandatos en los que estuvo Urribarri como gobernador: desde 2007 hasta 2015.