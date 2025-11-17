FRN: charla sobre implementación del SACAU

Docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) llevaron a cabo en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (FRN-UNaF) una charla sobre las experiencias en la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU).

Según detalló la secretaria académica de la FRN, Ing. Mónica Barrientos, “las docentes, que pertenecen a la Facultad de Ingeniería de la UNNE, son la Prof. Rosa Galeano, quien es la directora de acreditación de esa unidad académica; y la Mgter. Gloria Núñez, quien es asesora pedagógica”.

“Ellas vinieron a comentarnos acerca de cómo están trabajando desde el año pasado en la implementación del SACAU. Nos muestran cómo abordaron las etapas en este proceso, los diferentes puntos de vista y nos van a dejar numerosos materiales bibliográficos para que los estudiemos y nos capacitemos”.

“Junto a los docentes vinimos a construir experiencia sobre este tema fundamental para la continuidad de las carreras, y que a la vez es novedoso”, indicó la Mgter. Núñez.

“Esto se refiere especialmente a las carreras comprendidas en el artículo 43, pero también a las del artículo 42”.

La Prof. Galeano agregó que “compartimos nuestra experiencia en la capacitación que recibimos por parte de la CONEAU, lo que incluye aspectos normativos, que ya son conocidos por la institución sobre la implementación del SACAU”.