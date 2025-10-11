FRN: nueva sesión ordinaria del Consejo Directivo

El decano de la Facultad de Recursos Naturales (FRN), Ing. Carlos Martínez, brindó detalles sobre la nueva sesión ordinaria del Consejo Directivo que se desarrolló en la tarde de este jueves 9 de octubre.

“Se desarrolló una sesión ordinaria del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Recursos Naturales, donde se trataron temas varios, pero creo que el más importante fue la elección de los directores de carreras, de Ingeniería Civil, Ingeniería Zootecnista e Ingeniería Forestal, y una coordinadora de la Tecnicatura en Aeronegocios”, explicó.

Destacó que “realmente es un beneplácito saber que contamos con estos directores de carreras, leí sus currículas y son personas que tienen un perfil ideal para poder desempeñar las tareas que están encomendadas”.

Agregó: “Desde la gestión creemos que la dirección de carreras es nuestro puntal inicial, es la que nos va a mantener en comunicación tanto con los docentes como con los alumnos, es la que va a mantener informada la Secretaría Académica de las actividades, y además porque nosotros vamos por un trabajo académico, de investigación, de demostrar que sabemos hacer las cosas, y ellos van a apuntalar nuestras acciones”.