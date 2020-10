Frutas y verduras con aumentos frenan la demanda en el Mercado Frutihortícola

Compartir

Las frutas y verduras han sufrido importantes incrementos, algunas incluso de más del 100%, generando que se frene la demanda en el Mercado Frutihortícola donde puesteros ven con preocupación lo que ocurre, debido a que la gente cada vez compra menos o compra solo para el día. Los tomates y morrones encabezan los productos que incrementaron sus precios en los últimos días, lo que se debe a cuestiones estacionales y la sequía.

En ese sentido, una puestera del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO brindó más detalles al respecto.

“Hay muy poco movimiento, prácticamente no hay gente, nada de nada y eso que son los primeros días del mes, está bastante pobre la cosa”, dijo la mujer y reconoció que la situación es preocupante debido a que “es comienzo de mes y se suele vender re bien, el mercado solía estar lleno en estas fechas, tampoco tenemos mucha mercadería y lo poco que hay está muy caro y eso hace que no se venda mucho”, explicó.

Aseveró que “aumentó todo lo que más se consume, la papa está costando 50 pesos el kilo que lo estábamos teniendo en oferta a 4 kilos por 100 pesos, la cebolla colorada está a 80 pesos el kilo, la cebolla blanca está 60 pesos, el morrón está a 150 pesos el verde, el rojo a 350 pesos cuando antes valía 180 pesos, el morrón verde estaba entre 90 y 120 pesos el kilo como mucho, el tomate está a 150 pesos el kilo cuando estaba a 80 pesos como mucho, hasta $100 llegó a estar, lo único barato que tenemos es la zanahoria, zapallo, papa, batata y mandioca”.

Acotó que “todo lo critico también se fue por las nubes, hay naranja, mandarina a 200 pesos la docena dependiendo del tamaño, manzana a 200 el kilo dependiendo de la calidad”.

En ese marco explicó que esto se daría por la sequía, aunque reconoció que “por la estación seca lo que más nos tendría que haber afectado es el verdeo, pero ya pasó la temporada, ahora hay verdeo, esto que está pasando no sé si es porque no están ingresando los camiones o porque aumentó demasiado y también está costando meter mercadería, no sé realmente lo que ocurre”.

“El lunes podía llegar mi negocio con 10 mil pesos y ahora como mínimo necesito 30 mil pesos para cargarlo o sino no tengo nada, hay faltante de productos, aparte los mismos mayoristas los lunes son los únicos días que meten mercadería de todo tipo, los viernes ya no hay casi nada, los mayoristas antes metían dos camiones por semana y ahora están metiendo solo uno”, detalló.

Señaló además que los productos regionales como la acelga, perejil, cebollita “se mantienen en precio, la lechuga sí está cara porque en la zona no hay, por un cajón de lechuga pagué 1200 pesos”.

Al ser consultada sobre cuál es el monto promedio de gasto de los clientes, señaló que “el mínimo que compran son 200 pesos, incluso hay gente que lleva la mitad de un zapallo, dos raicitas de mandioca, dos zanahorias y un apio por ejemplo, llevan menos por la misma cantidad de plata”.

Para finalizar manifestó que la semana que viene esperan un repunte en las ventas, “tenemos bastante expectativa, esperemos que se puedan remontar las ventas, estamos armando combos de 250 pesos tanto de frutas como de verduras. Ojalá Dios quiera que mejore, de todos los rubros este es el que está sobreviviendo, el resto de los comercios está muy mal, tengo mi suegra que tiene su negocio y está especulando el cierre porque no da más, es crítica la situación”.