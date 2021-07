Frutihortícola: aseguran que tras la mudanza del sector mayorista las ventas minoristas bajaron notablemente

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una puestera minorista del Mercado Frutihortícola dijo que tras la mudanza del sector mayorista las ventas bajaron considerablemente y que la están pasando muy mal porque “tenemos que pagar impuestos y alimentar a nuestras familias, pero los ingresos no llegan”.

“Quienes vienen hasta acá dicen que el Mercado ya no está más y por eso muchos ya ni siquiera se acercan”, comenzó diciendo la misma.

“Estamos muy desolados, ningún funcionario nos visitó o nos preguntó si estamos bien, si tenemos ventas. Alguien tendría que vernos, porque, así como le llevaron a la Rural a los mayoristas a nosotros también nos tendrían que tener en cuenta”, lamentó la mujer.

“Con la mudanza del sector mayorista se nos perjudicó bastante, bajó muchísimo la venta, es una tristeza porque vivimos de eso, es nuestro trabajo, debemos pagar impuestos y alimentar a nuestra familia, pero no tenemos ingresos con las ventas. Ahora la estamos pasando mal”, sostuvo preocupada.

Reconoció además que siempre durante los feriados o asuetos provinciales solían tener buenas ventas, pero “ahora no viene nadie. Hoy -por ayer- es feriado provincial- y solamente llegan algunos compradores y llevan muy pocas cosas”.

Buenas ofertas

De la misma forma la mujer aseveró que están inmersos en una gran “incertidumbre” y con ventas que son nulas. “Vivimos el día a día, estamos muy tristes porque nunca antes nos pasó esto, para colmo nadie se acerca para decirnos qué va a pasar con nosotros. Tenemos muy lindas mercaderías y a buenos precios, pero la realidad es que no hay venta, la gente no se acerca ni con los precios bajos y las ofertas, entonces nuestros productos se funden”, cerró diciendo.

