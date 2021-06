Frutihortícola: malestar de puesteros porque las ventas en el predio de la rural son “nulas”

Compartir

Linkedin Print

Puesteros mayoristas del Mercado Frutihortícola se mostraron descontentos porque debido al cambio de lugar -desde la semana pasada están en el predio de la Sociedad Rural de Formosa- no logran generar ventas ya que los clientes no acuden por la gran distancia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO un puestero dijo que “esta semana fue muy floja para nosotros, la gente no viene a comprar porque es muy lejos. Nos tenemos que manejar con pedidos porque nadie viene, salvo los clientes que son pocos”.

“El balance que hacemos es malo, no recuperamos los gastos de absolutamente nada, para completar el clima tampoco ayudó esta semana”, agregó.

Consultado si se está pensando en la posibilidad de salir de allí respondió que sí y que “muchos de los puesteros están pensando en alquilar un galpón y manejarse por su cuenta; acá no tenemos ningún beneficio. La distancia lógicamente es mucha para cualquier cliente. Si estamos un mes acá vamos a perder a todos nuestros compradores”.

“No tenemos ninguna expectativa, nos piden que tengamos un poco más de paciencia porque esto ya va a funcionar, pero la verdad es que la realidad es otra. Nos dicen una cosa pero la realidad mata al relato. No hay ventas directamente, lo cual nos obligará ir a otro lugar, estamos desconcertados porque no vendemos y la mercadería se funde”, asintió otro puestero.

Y continuó: “no sabemos cómo seguir. Esta situación nos lleva a querer irnos”.

Asimismo, Rodrigo Portocarrero, subsecretario de Gobierno, expuso que “es una temporada complicada para todos, el domingo vimos que había mucho movimiento. Esto va a tener su tiempo para que tome el color que tenía en el Parque Urbano, estamos convencidos que es la mejor decisión política que se ha adoptado desde el municipio y le pedimos a los vecinos que nos acompañen también”.

Compartir

Linkedin Print