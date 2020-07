Frutihortícola: reducen horario de atención en protesta por el traslado

Compartir

Comerciantes mayoristas del Mercado Frutihortícola comenzaron desde ayer una protesta a través de la reducción del horario de atención al público, para expresar su descontento ante la noticia de que serán trasladados a un sector del predio de la Sociedad Rural, lo que manifestaron, no será “viable” debido a la gran distancia con la capital formoseña, lo que complicará que los clientes se trasladen hasta allí a comprar y que además aumentará los costos de las frutas y verduras. La medida será acompañada por los minoristas.

También aseveraron que restringirán el ingreso de camiones con productos lo que llevará a un problema de abastecimiento. Señalaron que buscan dialogar con autoridades comunales para buscar una solución.

Uno de los trabajadores del lugar expresó que el descontento general también es por el protocolo de ingreso de camiones a la provincia. “Ese es un problema, pero ya se solucionó en parte, el tema es que hacían demasiado drama, los policías los trataban mal a los choferes, los hicieron cumplir cuarentena en vano porque ya tenían hisopados hechos que salieron negativos, pero igual los dejaron en cuarentena”.

Aseveró además que la decisión de trasladarlos del lugar, trae “complicaciones” para todos. “Eso sin dudas es así, además qué vamos a ir a hacer a la Rural nosotros, es un desastre, la gente cómo va a hacer para ir allá, acá vienen en moto, en bicicleta y cómo van a hacer para ir porque encima es un peligro por los camiones ya que circulan camiones internacionales y nacionales”.

También señaló que la mayoría de los comerciantes que se abastecen del Mercado tienen vehículos pequeños como las motocargas y se verán complicados para acudir hasta la Rural. “Son pocos los clientes que tienen vehículos de gran porte y que vienen a comprar acá, hay clientes que vienen a llevarse una bolsa de papa, de cebolla y no pueden ir hasta allá. También está el tema del dinero porque ellos llevan un bulto o dos y si les falta vuelven a comprar, venden un poco y vuelven a comprar de nuevo, el tema es con qué van a traer desde allá la mercadería”, expresó.

Asimismo aseguró que “nunca se acercó nadie a preguntarnos si estábamos de acuerdo con el traslado, únicamente vino el encargado que habló pero no dio ninguna solución, él solo cumple órdenes de arriba, no puede decidir. Nosotros nos enteramos de esto por los medios”.

“Nos dijeron que es el transcurso de unos meses, no nos dieron una fecha estimativa de traslado”, aseveró.

Seguidamente Aguirre, un conocido empresario del sector, habló con el Grupo de Medios TVO para explicar a qué se debe el malestar generalizado en el lugar.

“Nuestro traslado es uno de los puntos que vamos a tratar de hablar con el intendente Jofré, de la mudanza hacia la Sociedad Rural porque ninguno de los puesteros tuvimos información y no nos llamaron para comentarnos cómo iban a manejar ese tema. El otro punto fundamental es el tema de la logística de los camiones y choferes porque el lunes a la noche fueron todos puestos en cuarentena con camiones de la empresa nuestra y de colegas sin necesidad, ese es el descontento que tenemos porque a la vez no nos permiten ingresar frutas y verduras al mercado”, expresó.

Aseguró además que “si todos los días a las 11 del mediodía empezamos a cerrar las puertas va a haber faltante de frutas y verduras porque la mayoría de los puesteros decidieron no ingresar tanto por la parte de choferes que no quieren entrar porque tienen miedo y fleteros de otras provincias no quieren ingresar por el protocolo ya que se les complica mucho”.

Aseveró en ese marco “ya el Mercado está comenzando a trabajar en un 30% y si sigue así va a estar más difícil”.

“Les pedimos disculpas a la gente por no cumplir con el abastecimiento, pero también deben entender nuestra situación, para realizar algún cambio tienen en cuenta todos los factores y más de contribuyentes, del vecino, acá el vecino quedó aislado, dicen que quieren cuidar el bolsillo de los vecinos pero nos llevan más lejos, eso cambia todos los valores, por eso queremos hacer algo”, explicó.

Para finalizar aseguró que la medida de fuerza de bajar las persianas de los locales todos los días a las 11 horas será, en un principio, hasta el día jueves. Después harán una asamblea donde decidirán si toman nuevas medidas.