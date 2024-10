Fue a The Floor, ganó el premio del día y terminó bailando bachata con Guido Kaczka

Desde que inició, The Floor (El Trece) el programa de preguntas y respuestas se destacó además por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. En ese marco, en una nueva edición, Jonatan, médico y árbitro de tenis de mesa, logró destacar del resto de los competidores con una llamativa actitud tras terminar los duelos, y sus pasos de baile, dejaron a Guido Kaczka con la boca abierta.

El programa elige a los retadores mediante el random, en esta ocasión Jonatan fue el seleccionado para subir al estrado y enfrentarse a alguna de las personas que se encuentran en el tablero. Uno de sus oponentes fue una mujer llamada Ana, la dupla tuvo un mano a mano en la categoría “Carnaval toda la vida”, en el que tenían que nombrar eventos famosos y accesorios que se utilizan.

Las imágenes fueron pasando por la pantalla, a causa de los nervios Ana no logró vencer al reloj y perdió el tenso duelo. “Fuerte el aplauso para Ana, hasta acá llega, muchísimas gracias”, fue la despedida del conductor, quien fue interrumpido por Jonatan: “Guido, lo lamento”, dijo mientras sacaba una tarjeta roja de su bolsillo.“Ah, el doctor se está deschavetando mal, eh, mirá la roja que le saca”, lanzó Guido, quien durante todo el programa fue sorprendido por Jonatan. Mientras buscaba un nuevo contrincante para el duelo, dio detalles acerca de la tercera profesión que tiene: “Estaba pensando que me gusta mucho la categoría de la noche porque yo soy bailarín”. Esto fue una gran sorpresa para Kaczka que desconfió y lo retó a enseñarle sus pasos: “¿Sos árbitro, médico y bailarín? Qué vas a ser bailarín”, dijo con incredulidad en la voz.

Al parecer el hombre estaba en lo cierto y es especialista en bachata. “El básico, ¿vamos a hacer el básico?”, comentó pensando que iba a hacerlo solo, pero, para su sorpresa, el conductor de Los 8 Escalones le ofreció ser su pareja: “Hacelo conmigo”. Luego de unos segundos a puro baile, Kaczka confesó: “Sabés que me sentí bien” y el médico no dudó en halagarlo y decirle que le ve condiciones.

Luego de una noche llena de duelos, Jonatan logró consagrarse ganador de los 3 millones de pesos, que se otorgan como incentivo todas las noches al ganador del duelo final. Se impuso en un mano a mano con Antonela, en el que tenían que nombrar a los animales herbívoros, lo festejó con mucha felicidad: “Terrible, no lo puedo creer. Esto se festeja de tres maneras, bailando, festejando como médico y la tarjeta la guardamos para el día de mañana”, cerró.

Todas las ediciones del show de conocimientos, se genera un ida y vuelta entre Guido y las personas que se encuentran compitiendo por los 10 millones de pesos. En la emisión del jueves pasado, Nadia, peluquera canina, fue elegida como la contrincante, fue sorprendida por su pareja y lograron emocionar a Guido.

En el momento en que subió al estrado, Guido le hizo algunas preguntas con el objetivo de conocerla mejor. “¿Con quién viniste?”. “Con mi amorcito”, fue la sencilla respuesta que dio la joven, desatando la felicidad del conductor, que no tardó en interactuar con el joven en cuestión: “Ey amorci, ¿qué hacés con las flores?”.

“Ah, ¡estás a full! ¿qué?, ¿tenés unas flores para darle?”, dijo al notar el regalo que tenía entre sus manos y lo invitó a unirse en el piso: “Vení a dárselas. Pero claro, si tenés las flores ahí ¿qué vas a esperar? No importa el resultado del duelo. Claro, lo que importa es el amor, chicos”.