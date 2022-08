Fue a visitar a su novia y lo mataron al quedar en medio de una pelea vecinal: tenía 17 años

Compartir

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un balazo al quedar en medio de una pelea entre vecinos de la ciudad santafesina de Rafaela y por el crimen detuvieron a dos sospechosos, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Bruno Martín Villalba, quien murió el sábado por la noche mientras era atendido en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Allí fue derivado desde el centro de salud Jaime Ferré de su ciudad, situada 100 kilómetros al Oeste de la capital provincial.

Los voceros informaron que el adolescente quedó en medio de una disputa entre vecinos ocurrida el sábado por la tarde sobre Santa Rosa al 400, en el barrio Villa Rosas. Integrantes de, al menos, dos familias se enfrentaron a los tiros por problemas de vieja data.

Bruno, que no vivía en esa zona de Rafaela, estaba visitando a su novia cuando comenzaron los disturbios en las casas las linderas.

De acuerdo al primer reporte policial, a raíz de los disparos también resultó baleada una mujer: fue trasladada hasta el hospital Jaime Ferré, donde fue atendida y luego dada de alta. Sin embargo, las hostilidades entre los vecinos no cesaron y Bruno, en un presunto intento por proteger a su novia, fue alcanzado por un disparo en el estómago.

Por el crimen del adolescente, agentes de la Seccional 1ª detuvieron poco después a dos hombres de 28 años. Uno de los sospechosos vive en una de las viviendas ocupadas por los vecinos que se enfrentaron.

La causa quedó a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, bajo las órdenes del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Bumaguín, quien calificó el caso como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Bruno, que hubiera cumplido los 18 el 30 de septiembre, cursaba el 3° año en el turno noche de la Escuela 429 “Mario R. Vecchioli”. Desde ese centro educativo lo despidieron en Facebook: “Vamos a extrañar su compañía, su andar por la escuela. Con él se va una vida con proyectos, en donde la escuela era parte; y eso nos compromete a seguir trabajando por la educación y la paz. Hoy, Bruno querido, nos quedamos con el tiempo recorrido junto a vos, tu sencillez, humildad, compañerismo y perseverancia. También acompañamos a tu familia en este momento en donde las palabras no pueden expresar el dolor infinito”.

Lo cierto es que la provincia de Santa Fe volvió a quedar así en el centro de la escena una semana después del asesinato de la reconocida militante trans Victoria Alejandra Ironici, ocurrido la madrugada del lunes 22 de agosto pasado.

El hallazgo se produzco luego de que el Comando Radioeléctrico recibiera la denuncia de un incendio en su domicilio de la calle Pasaje Público, en la zona Norte de la capital provincial. Su sobrino, según adelantó Aire de Santa Fe, fue quien dio la alerta al 911. Esperó a la Policía en el lugar y les dijo que su tía estaba dentro. Al irrumpir, los efectivos encontraron el cadáver de Ironici en su habitación.

El cuerpo tenía varias heridas propias de un elemento cortante, algo que se pudo apreciar a simple vista. También tenía quemaduras leves propias del incendio y la luz del domicilio estaba cortada. Su auto, un Fiat Palio gris, faltaba en la cochera y no fue encontrado.

La fiscal Alejandra del Río Ayala, especializada en delitos contra la integridad sexual, quedó a cargo del expediente. De acuerdo a investigadores del caso, la pareja de la víctima fue arrestada pocas horas después del hallazgo del cuerpo.

Ironici, de 45 años y ex empleada del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación santafesino, trabajadora en el hospital Iturraspe. Figura clave en la militancia por los derechos trans en la provincia, en 2012, obtuvo su DNI que respetaba su identidad de género tras haberse presentado en la Secretaría de Derechos Humanos.

Alejandra, que realizaba capacitaciones en perspectivas de género en universidades y participaba en diversas actividades del movimiento a lo largo de la provincia, también era una de las coordinadoras de MiSer, o Movimiento de Integración Sexual, Ética y Religiosa.

