Fue el «jugador N° 27» de Argentina en el título en Qatar 2022 y se fue del país sin debutar

El arquero argentino Federico Gomes Gerth quedó con el pase en su poder tras su breve paso por el Académico de Viseu Futebol Clube de la Segunda División de Portugal. El futbolista de 21 años se había marchado anticipadamente de Tigre hace un año y medio, pero casi no sumó minutos en el combinado europeo.

“Académico de Viseu Futebol Clube informa que ocho de los deportistas de su equipo de fútbol profesional, finalizan sus contratos el día 30 de junio, al no ver renovado su vínculo con el emblema del Beirão”, detalló el club en un comunicado semanas atrás, donde informó las salidas del argentino pero también las partidas de João Pinto, Henrique Gomes, Paulinho, Miguel Bandarra, Sori Mané, Nigel Thomas y Alan Marinelli, un extremo argentino, campeón del Torneo de L’Alcudia bajo la tutela de Lionel Scaloni en el combinado Sub 20, y surgido de Rosario Central.

“Gomes Gerth, portero de 21 años, llegó a Viseu en el invierno de 2023 procedente del Club Atlético Tigre de Argentina. Jugó 21 partidos con la selección sub-23 del Académico, incluyendo tres con la absoluta”, detalló esta entidad.

Lo cierto es que, en enero del 2024, el arquero había decidido “interrumpir su contrato” con Tigre que vencía a finales de ese año para emigrar al ascenso portugués. El Académico de Viseu informó que el acuerdo con el sparring de la selección argentina en Qatar 2022 se extendería hasta junio del 2027, pero el vínculo se cortó durante los últimos días de junio de este 2025.

Lo llamativo del caso es que a casi un mes de conocerse su partida anticipada del combinado europeo, Gomes Gerth todavía no fue anunciado en ningún otro club, aunque tiene tiempo de sobra, ya que los mercados europeos concluirán a fines de agosto.

El juvenil de 21 años fue el “jugador 27″ como sparring de la selección argentina durante el Mundial de Qatar que en 2022 terminó con Lionel Messi alzando el ansiado trofeo. Javier Mascherano lo respaldó como arquero titular de la Sub 20 que participó de la Copa del Mundo juvenil al año siguiente y su nombre se posicionó como uno de los proyectos a seguir en el país.

A inicios del 2024 decidió finalizar su estadía en el Matador de Victoria, club en el que se había formado en Inferiores, para probar suerte en el Viejo Continente. Con una proyección interesante por su vinculación a la estructura de la selección nacional, desembarcó en un club que lleva más de una década en la Segunda División del fútbol portugués y que, aunque fue fundado en 1914, en 2006 había sido refundado tras sufrir problemas económicos.

El Académico de Viseu terminó 11° sobre 18 equipos en la Liga 2 de Portugal durante el 2024 y cerró la pasada temporada en el 10° puesto, lejos del descenso pero sin pelear tampoco por el pasaje a la máxima categoría de ese país. El argentino fue titular en tres ocasiones en el primer equipo a lo largo de esa temporada y media que tuvo: atajó en las derrotas contra Leiria (0-3) y Paços Ferreira (0-1) y en el empate frente a Marítimo (2-2). Además, ocupó el banco de suplentes en siete oportunidades como relevo de Bruno Brígido y Matheus Sampaio. En Argentina había tenido cuatro presentaciones en partidos oficiales de Tigre, en todas como suplente y sin sumar minutos.

Federico, además de pasar por las selecciones juveniles albicelestes, había tenido un llamado para la Mayor de manera oficial para la delegación que afrontó la doble fecha ante Uruguay y Brasil en noviembre de 2021, rumbo a Qatar 2022. Lógicamente, no estuvo en el banco de suplentes. En aquel momento, fue uno de los cuatro guardametas en la lista de Lionel Scaloni junto con Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso.