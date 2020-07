Fue papá y está en pareja con una modelo de 30 años: así está hoy “Jorgito”, de “Avenida Brasil”

Compartir

Linkedin Print

Tenía 31 años cuando protagonizó la ficción que lo llevó a la fama mundial. Durante 2011 y 212, Cauã Reymond interpretó a Jorgito, el galán de Avenida Brasil, la telenovela producida por Rede Globo que se emitió en la televisión argentina durante 2013 y 2014. En aquel entonces, batió récords de audiencia y superó todas las expectativas.

Hace unos días, cuando Lizy Tagliani, y distintos integrantes del equipo de El precio justo, dieron positivo de coronavirus, las autoridades del canal decidieron dejar de emitir el programa de entretenimientos hasta que se recuperaran tanto la conductora como los productores y técnicos contagiados. Es por eso que la grilla de programación se cambió y anunciaron la repetición diaria de Avenida Brasil, que ya se estaba pasando los domingos.

Siete años después de su primera emisión en la Argentina, los televidentes volvieron a responder de la mejor forma, al punto tal que este martes fue lo más visto en su franja horaria.

Cauã Reymond cumplió 40 años el 20 de mayo y está viviendo en Brasil junto a su actual pareja, la modelo y conductora de 30 años Mariana Goldfarb. También es padre de Sofía Marques, fruto de su primer matrimonio con Grazi Massafera.

Además de su carrera como actor y galán de telenovelas, Cauã es uno de los artistas más buscados para protagonizar campañas publicitarias. Tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, red social en la que comparte los distintos trabajos que realiza y parte de la intimidad de su familia junto a su hija y su mujer, con quien pasa la cuarentena por el coronavirus.

“Apasionado por los deportes, la naturaleza y la vida saludable”, se define Cauã Reymond en sus redes sociales, en donde también suele publicar fotos de los entrenamientos que realiza durante el confinamiento.

Por su trabajo en Avenida Brasil, Cauã Reymond se convirtió en una figura en la Argentina. En 2016 viajó para la presentación del programa El juego del pecado y habló con Teleshow sobre su fama y sus deseos de instalarse en Buenos Aires, además de formar parte de una ficción local. “No tendría ningún problema en trabajar en la Argentina. Si surge una propuesta de trabajo interesante, me encantaría venir a trabajar acá. Argentina es un país por el cual siento admiración, principalmente por el cine, los actores y los directores argentinos”, resaltó quien entonces pasó unos de vacaciones junto a su familia en Buenos Aires y la Patagonia.

Además, recordó que en 2014 -cuando la ficción todavía estaba al aire en Telefe- fue convocado para participar del Bailando, de Marcelo Tinelli. “Recibí la propuesta, pero ni en Brasil acepté porque soy muy tímido a la hora de bailar para tantas personas en vivo en un programa de televisión”, explicó en su momento.

Por otro lado, en aquella visita también estuvo invitado al programa de Susana Giménez, aunque la entrevista tuvo algunos inconvenientes con malentendidos típicos de la diva. Además, desfiló en el corsódromo de San Luis durante el carnaval. Al hablar de la fama que consiguió en la Argentina gracias a Avenida Brasil, Cauã contestó con humildad: “Es cierto que cuando pasaron Avenida Brasil aquí era mucho el fanatismo por mi personaje, pero ahora no sé si sigo teniendo la misma popularidad. Cuando terminemos esta nota voy a pasear por Buenos Aires y voy a ver si la gente aún me reconoce”

.“Veo que tengo muchos seguidores argentinos en las redes sociales. Yo creo que la función de un artista es entretener. Es como cuando un cantante ve la música de él llegando a otro país. Es un gran orgullo, un elogio para mí”, agregó.

Cauã Reymond nació el 20 de mayo de 1980 en Río de Janeiro. Se crió en un barrio cercano a la favela Rocinha. En más de una oportunidad recordó que la violencia estaba a la orden del día durante su infancia y que muchos amigos suyos murieron por causas vinculadas al tráfico de drogas. En sus comienzos trabajó como modelo y, además de Avenida Brasil, participó en otras reconocidas telenovelas como El color del pecado, La favorita, Passione y Cuento encantado.